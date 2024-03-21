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«Оправдываться я не собираюсь»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток в Новосибирске

  • 21/03/2024, 11:30
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Новосибирский Центральный суд вынес решение по административному делу за мелкое хулиганство
Новосибирский Центральный суд вынес решение по административному делу за мелкое хулиганство.

Новосибирский суд рассмотрел административное дело популярного артиста из «Слова пацана» Никиты Кологривого. В процессе заседания актер признал свою вину в ненадлежащем поведении и выразил желание снова посетить скандальный бар, чтобы перед всеми извиниться.

― В камере был один. Нарисовал даже план своего месторасположения, пытался писать стихи, но не получилось. Я думаю, что я устал очень сильно, от всего: от графика, от эмоций и в принципе от свой жизни. Но я надеюсь, что все это исправлю в ближайшее время. Честное пионерское, это все была чистая случайность, я перепутал ногу девушку с ногой товарища, горячка и некрасивая ситуация. Оправдываться я не собираюсь, только покаяться, ― заявил журналистам в суде Никита.

Задержанный признался, что ассоциирует себя больше с Есениным, чем с оскандалившимся Паниным. Пообещал использовать полученный опыт в изоляторе для своей будущей роли.

В процессе заседания все присутствующие еще раз просмотрели видео с камер бара, где развлекался и буянил известный сибиряк. Он попросил судью понять и простить такое поведение и отпустить его на волю, чтобы уже 24 марта сниматься в кино. Между тем, помощник прокурора Центрального района Ольга Прокурякова настаивала на том, чтобы Кологривого арестовали на 15 суток.

В результате суд принял решение арестовать Никиту Кологривого на 7 суток.

Фото/видео: Артем Рязанов.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : хулиганство суд Никита Кологривый


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