«Оправдываться я не собираюсь»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток в Новосибирске

Новосибирский суд рассмотрел административное дело популярного артиста из «Слова пацана» Никиты Кологривого. В процессе заседания актер признал свою вину в ненадлежащем поведении и выразил желание снова посетить скандальный бар, чтобы перед всеми извиниться.

― В камере был один. Нарисовал даже план своего месторасположения, пытался писать стихи, но не получилось. Я думаю, что я устал очень сильно, от всего: от графика, от эмоций и в принципе от свой жизни. Но я надеюсь, что все это исправлю в ближайшее время. Честное пионерское, это все была чистая случайность, я перепутал ногу девушку с ногой товарища, горячка и некрасивая ситуация. Оправдываться я не собираюсь, только покаяться, ― заявил журналистам в суде Никита.

Задержанный признался, что ассоциирует себя больше с Есениным, чем с оскандалившимся Паниным. Пообещал использовать полученный опыт в изоляторе для своей будущей роли.

В процессе заседания все присутствующие еще раз просмотрели видео с камер бара, где развлекался и буянил известный сибиряк. Он попросил судью понять и простить такое поведение и отпустить его на волю, чтобы уже 24 марта сниматься в кино. Между тем, помощник прокурора Центрального района Ольга Прокурякова настаивала на том, чтобы Кологривого арестовали на 15 суток.

В результате суд принял решение арестовать Никиту Кологривого на 7 суток.