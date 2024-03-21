Мигрантов-драгдилеров с 5,5 кг наркотиков задержали в Новосибирске

Двоих нелегальных мигрантов с 5,5 килограммами наркотиков задержали оперативники УФСБ в дачном поселке Мочище Новосибирской области.

30-летний гражданин Узбекистана и его 28-летний соотечественник организовали перевалочную базу в частном доме, где хранили и фасовали разного вида наркоту. Около года иностранцы покупали «дурь» через интернет и распространяли ее через закладки в разных районах Новосибирска.

— При обысках в арендованном жилище были обнаружены подготовленные к сбыту свыше 1,5 килограмма мефедрона и 150 граммов кокаина. Также из тайника в доме изъято свыше 4 килограммов «синтетики» в виде экстази и каннабиоидов растительного происхождения – гашиша и марихуаны, — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

На гостей из ближнего Зарубежья возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере». После избранной судом меры пресечения мигранты ожидают свою участь в новосибирском СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские полицейские обнаружили тайник с 11 килограммами героина в автомобиле жителя Ленинградской области.