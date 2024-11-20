Определен подрядчик для масштабного ремонта трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар

В Новосибирской области запланированы работы по обновлению участка дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар.

Согласно информации, предоставленной Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД), ремонтные работы затронут участок трассы с 15 по 19 километр, расположенный между посёлками 8 Марта и Красный Восток.

— Его расширят до четырех полос, сделают семь примыканий, четыре остановки (по две с каждой стороны), тротуары около них, два надземных пешеходных перехода, уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, выполнят устройство полосы для местного проезда с разделительной полосой с барьерным ограждением, — уточнили в ТУАД.

В рамках работ по благоустройству территории исполнитель также предусмотрена установка шумозащитных экранов и монтаж наружного освещения на участке, где будут проводиться ремонтные работы.

Ремонтом займется компания АО «Новосибирскавтодор». Стоимость контракта составляет 1,36 миллиарда рублей. Как пояснили в ТУАДе, проект будет реализован в десять этапов. Завершение работ запланировано на октябрь 2028 года.

Напомним, дорога «Новосибирск – Кочки – Павлодар» входит в опорную сеть региона и ведет на границу с Республикой Казахстан. Трасса является одним из важнейших направлений, наряду с федеральными дорогами, ведущими в сторону Омской и Кемеровской областей и Алтайского края. Она проходит через 5 районов области, обеспечивая подъезд к более сотни населенных пунктов. По дороге проходят маршруты общественного транспорта, рейсовых и школьных автобусов. Ее общая протяженность 421 км.

По данным Минтранса Новосибирской области, в 2025 году планируется отремонтировать сразу несколько участков трассы в разных районах области. В Карасукском районе будет отремонтировано 5,3 км, в Кочковском районе – 20 км, в Краснозерском районе – 10 км, и еще 15 км в Ордынском районе. Всего будет приведено в норматив 50,3 км, это около 12 % от протяженности всей дороги. Министр транспорта Анатолий Костылевский объяснял столь масштабные работы на дороге ростом транзитного трафика.

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