Определены ответственные за назначение будущего главы Сузуна

Стали известны ответственные за то, кто в будущем возглавит Сузунский район. Соответствующее постановление губернатора области вышло накануне.

— Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Сузунского муниципального района Новосибирской области, — говорится в постановлении. — Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова .

Ответственным за исполнение постановления, как следует из документа, является министр региональной политики Андрей Клюзов.

Как следует из приложения к постановлению, членами конкурсной комиссии назначены руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, министр транспорта Анатолий Костылевский и председатель Заксобрания области Андрей Шимкив.

Напомним, что предыдущая глава Сузунского района Лилия Некрасова с октября прошлого года находится под стражей, будучи подозреваемой по нескольким уголовным делам, связанным с трудоустройством близкого родственника в муниципальные структуры и с неприятием мер в связи с нарушениями на строительстве канализационных сооружений.

Лилия Некрасова была избрана депутатами главой Сузунского района в ноябре 2017 года. Она родилась 30 ноября 1980 года в Черепаново, окончила Сибирский университет потребительской кооперации в 2003 году и Сибирскую академию Государственной службы в 2009 году. Трудовую деятельность начала еще в период студенчества в 2000 году, с 2002 по 2005 годы трудилась в Черепановской ЦРБ в должности экономиста, с 2006 года работала начальником отдела труда и заместителя начальника управления экономики и торговли администрации Черепановского района, почти четыре года замещала должность заместителя главы администрации по местным налогам и финансам в поселке Линево Искитимского района. В 2011 году приехала в Сузунский район и поступила на должность заместителя главы администрации.

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