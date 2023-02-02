Строительство «Спортивной» в завершающей стадии

Все основные проблемы, возникающие в ходе строительства станции метро «Спортивная» в настоящее время решены, а само строительство находится в завершающей стадии. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции. Одновременно, по словам главы города, идёт экспертиза документации объекта.

— Это — рабочий момент, там много вопросов, связанных с тем, что во время строительства пришлось применять какие-то новые технологические приёмы, менять оборудование, в том числе, из-за санкций, которые были объявлены нашей стране, — заявил Анатолий Локоть.

Напомним, что сроки сдачи строящейся станции метро «Спортивная» неоднократно сдвигались. Директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов в августе 2022 предрекал 100%-ю готовность объекта к сентябрю. Однако, в сентябре стало известно о переносе даты ввода в эксплуатацию станции на месяц позже. При этом в сентябре на объекте уже были установлены раздвижные двери, завершена отделка центрального фойе. Из работ по внутренней отделке оставался потолок, установка турникетов, а также благоустройство прилегающей территории. В начале ноября в интервью «Деловому кварталу» директор МУП «Метро Мир» Александр Мысик (в настоящее время находится под следствием) заявлял о сдаче объекта в декабре 2022 года. В городском руководстве в конце 2022 года заявляли, что станция практически полностью готова, дела лишь за соблюдением некоторых бюрократических формальностей. В январе переносом сроков сдачи станции заинтересовалась прокуратура.

В тоже время подрядчик сообщал, что в середине января на станции стартовали испытания эскалаторов, которые будут проходить в течение месяца. По информации компании «СпецТрансСтрой», испытания проводятся в части грузоподьемности, частоты хода эскалаторной ленты, скорости, остановки и т.д. Для испытания подъемников разработана и согласована с надзорными органами специальная программа. Кроме эскалаторов, по информации компании, в настоящее время на «Спортивной» смонтированы индикаторы для слабовидящих пассажиров и завезены досмотровые рамки.

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