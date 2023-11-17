Анатолий Локоть хочет сделать Новосибирск родиной снежных баб

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб. Об этом он рассказал на первом заседании организационного комитета по подготовке к празднованию Нового года.

Такую идею он предложил из-за рекордного количества снежных баб, которые родились в городе в прошлый Новый год.

На заседании рассмотрели концепцию празднования под рабочим названием «В Сибири — снег».

Примечательно, что снега в столице Сибири до сих пор не наблюдается. Это может стать настоящей проблемой для рождения новых снежных баб.

Напомним, что в прошлом году Новосибирск был Новогодней столицей России. В тот период проходили разные праздничные мероприятия с большим размахом.

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина сделали пешеходной с 17 ноября в Новосибирске.