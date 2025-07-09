«Бизнес трясет»: в Новосибирской области падает количество вакансий

По итогам июня 2025 года работодатели открыли или обновили в Новосибирской области 27,8 тысяч вакансий. Об этом сообщили аналитики hh.ru. Больше всего у компаний регионе по-прежнему востребован рабочий персонал, а также сотрудники в сфере продаж и обслуживания клиентов — по 20% от всех заявленных вакансий. На третьем месте производственные профессии — 16%, на четвертом строители (15%), на пятом — сотрудники в сфере транспорта и логистики (12%).

Сезонный рост спроса эксперты отмечают на специалистов в сферу гостиничного бизнеса и общепита (+12%), домашнего персонала, науки и автобизнеса (все по +4%). Снизили активность в поиске соискателей фитнес-компании (-6%), бизнес, работающий в сфере добычи сырья, сельского хозяйства, финансов и юридической сферы (по -4%).

Напомним, по итогам ноября 2024 года в Новосибирской области было открыто 36,1 тыс вакансий. При этом больше всего искали рабочих (23% от всех вакансий), специалистов в сфере продаж и обслуживания клиентов (20%), производства, транспорта и логистики (16%), строительства и недвижимости (14%), а также домашнего и обслуживающего персонала (12%).

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова подтвердила Infopro54, что бизнес сейчас трясет.

— Экономическая обстановка обостряется, мы наблюдаем рост банкротств бизнеса, многие компании сходят с дистанции, либо максимально ужимают затраты: режут расходы на обучение, маркетинг и персонал. В частности, нередки ситуации, когда в одной должности объединяют две. Например, раньше в компании работали логист и менеджер по закупкам. Сейчас одного человека уволили, а на второго переложили двойные обязанности, — констатирует эксперт.

О сокращении персонала редакции также рассказывали участники рынка легкой промышленности. Речь шла о закрытии компаний, которые не справляются с возросшей нагрузкой на бизнес. О закрытии производств говорили представители мебельных компаний. Эксперты сообщали о падении спроса со стороны работодателей на трудоустройство подростков.

По прогнозу Аллы Литвиновой, тенденция по сокращению количества вакансий и росту увольнений на рынке будет нарастать.

— Уже большие корпорации сообщают о планах по увольнению персонала. Один из крупнейших федеральных ритейлеров за май сократил по Сибири почти 6 тысяч сотрудников. Мы ожидаем, что рынок труда будет перенасыщен «белыми воротничками», которым придется искать новую работу. Кадровый голод останется только в рабочих, ремесленных профессиях, а также в медицинских специальностях низкой квалификации (медсестры, санитары и т.д.), — прогнозирует Литвинова.

В чатах в соцсетях можно увидеть комментарии новосибирцев, которые жалуются, что не могут найти работу по профессии. Чаще всего речь идет об айтишниках, финансистах и юристах. Впрочем, можно найти сообщения и от рабочих промпредприятий, которые пишут, что их уволили по сокращению.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что напряженность на рынке труда может снижаться при сохранении низкого уровня безработицы. Люди из одних предприятий будут переходить в другие, где есть потребность в рабочих руках, а агрессивная конкуренция за работников через рост заработных плат станет более умеренной.