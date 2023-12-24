Не могут добраться до остановки транспорта жители села под Новосибирском

В редакцию Infopro54 обратились жители села Раздольное Новосибирской области.

— После строительства трассы у нас нет возможности подхода к остановке общественного транспорта. Писали письма в местную администрацию, они пересылали в ТУАД Новосибирской области. От них пришел ответ, но действий никаких так и не предпринимается, — говорится в обращении.

Как пишут жители Раздольного, ходить на остановку становится все более опасно, так как сейчас начались снегопады, пошли грейдера и бруствер, который они насыпают вдоль дороги, становится все выше.

— В темное время суток видимость вообще нулевая, освещения на трассе нет. Машины нас не видят, а нам приходится идти по проезжей части навстречу потоку машин. Альтернативного прохода к остановке у нас нет. Так же у нас это единственный выход, по которому дети идут в школу. За них больше всего переживаем, — отмечается в обращении.

Как уточнили жители корреспонденту Infopro54, речь идет о безопасном переходе трассы К-19р. В письме, направленном из ТУАДа главе Раздольненского сельсовета Владимиру Швачунову 18 декабря (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.) сообщается, что для обеспечения движения пешеходов и уменьшения условий, способствующих совершению ДТП, приняты следующие мероприятия:

До 25 декабря планируется установить временное наружное освещение дороги на участке пешеходного перехода с применением светодиодных светильников на опорах строящейся эстакады.

Для исключения зон ограниченной видимости на данном участке 5 декабря был перенесен пешеходный тротуар в зону строительства эстакады, и заездной карман для общественного транспорта с перемещением блоков ограждения далее от проезжей части.

Для обеспечения безопасности пешеходов до 25 декабря будет перенесен пешеходный переход через дорогу в то место, где минимизируется нахождение пешеходов в пределах полосы отвода автомобильной дороги, включая устройство трапповых защищенных переходов для исключения движения пешеходов по обочине.

Проход пешеходов до пешеходного перехода и автобусной остановки в данный момент осуществляется через строительную площадку эстакады,… альтернативные пути выхода будет временно закрыты в срок до 18 декабря по соображения безопасности передвижения в зоне строительства

— Из всего перечня обещаний сейчас поставили остановку, отбойники и повесили одну лампочку. Подхода к остановке, по-прежнему, нет. Ранее мы поднимались по насыпи и шли вдоль трассы. Сейчас мы вынуждены идти прямо по трассе, так как обочины засыпаны снегом. Другой дороги к остановке нет. И дети по этому же пути идут в школу. Когда темно, идет снег или дождь видимость на этом участке дороги вообще нулевая, —рассказали Infopro54 жительница села Раздольное Светлана Ильиных. — Вчера я переползала через насыпь, поскользнулась и чуть не съехала под КАМАЗ на трассу.

Ранее редакция сообщала о том, что 853 пешехода сбиты с начала года на дорогах Новосибирской области. В Новосибирске более 43% ДТП связаны с наездами на пешеходов.