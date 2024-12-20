Опубликован рейтинг худших районов Новосибирска по кражам

Количество краж из торговых точек в Новосибирске за 10 месяцев 2024 года превысило 1,6 тысячи случаев. Если сравнивать с тем же отрезком времени в 2023 году, то количество преступлений выросло на 87.

Вновь самым проблемным районом стал «Калининский», где было зафиксировано 222 кражи, что на 4 меньше, чем в прошлом году. Второе и третье место занимает «Кировский» (235 случаев) и «Октябрьский» (247 случаев), + 8 и +12 соответственно с прошлого года. В центре города, в районе «Центральный», также наблюдается рост до 218 случаев (+28).

В районах «Ленинский» и «Заельцовский» наблюдается заметное снижение числа подобных правонарушений. В «Ленинском» зафиксирован 121 случай, количество краж на 46 меньше, чем в 2023 году. В «Заельцовском» количество краж составило 144 (на 20 меньше).

Районы с традиционно высокой проходимостью и большим количеством торговых точек остаются наиболее уязвимыми перед злоумышленниками.

— В числе популярных объектов краж — продукты питания, алкогольная продукция, косметика, одежда и бытовая техника. Преступления чаще всего совершают люди в возрасте от 16 до 40 лет, многие из которых ранее привлекались за аналогичные нарушения или страдают зависимостями, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области изданию Om1.ru.

В ведомстве сообщили, что ТЦ города оборудованы системой распознавания лиц, которая позволяет правоохранительным органам быстро выявлять нарушителей. Для предотвращения краж сотрудники органов направили более 800 представлений в организации и торговые сети с рекомендациями по усилению мер безопасности.

В прошлом году в Новосибирске было зарегистрировано около 1,9 тысячи краж, что на 699 случаев меньше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что похитителя Деда Мороза ищут правоохранители Новосибирска. Кража символа Нового года произошла в ТЦ «Панорама».