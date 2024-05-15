Жители Новосибирска требуют у мэра закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком

Житель Новосибирска записал видеообращение к мэру города с требованием закрыть полигон «Левобережный», который очередной раз вспыхнул накануне вечером.

— Уважаемый Максим Георгиевич, обращаюсь от имени Всероссийского общества охраны природы. Все жители левого берега вынуждены дышать горящим пластиком и мусором, находиться в смоге. Требуем решите проблему с полигоном. Его необходимо просто закрыть, рекультивировать. В близости с городом он не имеет права находиться. Это травит горожан, — высказался по ЧП на мусорной свалке в Ленинском районе автор видеоролика.

Напомним, мусорная свалка загорелась вечером 14 мая. К месту пожара были направлены 5 единиц техники МЧС, 20 человек личного состава. На месте работало 4 бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что одна из задач — скорейшее закрытие и рекультивация полигона. Он также отметил, что на месте пожара на Левобережном полигоне бытовых отходов работают специалисты МЧС и МУП «САХ». Задействованы пожарная и специализированная техника. Лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха.