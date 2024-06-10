Опубликовано видео с финального испытания «Битвы экстрасенсов» под Новосибирском

Знаменитые экстрасенсы массово съехались в сибирское село. Что там случилось?

В небольшом селе Новосибирской области в прошедшие выходные было непривычно многолюдно. Толпы сибиряков из соседних окраин и ближайшего города приехали в Кудельный Ключ и с любопытством наблюдали за работой съемочной группы популярного ток-шоу «Битва экстрасенсов».

Оказалось, что магов и вампиров сюда пригласила местная жительница.

― Мы ее называем татарка, имени ее я точно не помню. Она написала в программу и попросила финалистов проекта разобраться в нашей загадочной истории. Дело в том, что у женщины этой горел дом. Потом на той же Центральной улице снова случился пожар, погиб мужчина. У нас в деревне мало кто считает это мистикой или разгулом нечистой силы, но посмотреть на знаменитостей хотелось, конечно, всем, ― рассказали Infopro54 местные жители.

Как известно, в финал битвы вышли четыре сильнейших экстрасенса. Это Артем Краснов, называющий себя вампиром, обладатель «синей руки» ― Максим Левин, деревенский колдун Александр Саков и белая ведьма Лиза Петрова. Первым испытание проходил Александр Саков, а последним оказался Артем Краснов.

Все колдуны по очереди искали мистику и проклятье в случившихся пожарах. Они ходили по улицам и нескольким домам. Продюсеры программы пояснили, что результат можно будет узнать уже в ближайшие выходные, в эфире телеканала и строго запретили зевакам снимать происходящее на мобильные телефоны.

Многим хотелось лично пообщаться с кем-то из участников битвы, люди до трех часов ночи ходили по пятам за экстрасенсами. Близко к участникам никого не подпускали и держали в оцеплении.

Традиционно экстрасенсы посетили местное кладбище, но туда толпа зевак пробраться не смогла. Поговорить с популярными финалистами ни у кого не получилось.

― Мне кажется, что для финального испытания наша история слабая. Ну потому что мы знаем, что дом у татарки сгорел из-за слабой проводки, а второй случай произошел из-за пьянства хозяина, который уснул с непотушенной сигаретой. Хотелось бы что-то более интересное узнать, а не просто про бытовые пожары, ― поделились впечатлением сельчане.

Но некоторые местные жители все-таки считают, что приезд группы магов был необходим.

― Горят дома и у нас, и в Зверобойке рядом. Официально проблемы с проводкой, но это случается слишком часто. Мы постоянно нанимаем электриков, чиним, но пожары все-равно случаются. Тут явно что-то потустороннее вмешивается, ― говорят пенсионерки.

Людей поразило, что организаторы шоу так легко и быстро откликнулись на письмо обычной сибирячки. Для маленького села приезд звезд такого уровня и съемки стали настоящим событием. Два дня вся деревня гудела догадками и домыслами.