Вторая волна паводка приближается к Новосибирску

Мэрия Новосибирска предупреждает о повышении уровня воды в реке Обь и Обском водохранилище.

– Возможно подтопление дач и садов, расположенных в пойме реки, – говорится в сообщении мэрия Новосибирска.

За последние сутки уровень воды в реке Обь в районе Новосибирска увеличился на 3 сантиметра и сейчас составляет 347 сантиметров.

Верхне-Обское бассейновое водное управление ожидает, что приток воды в водохранилище возрастёт, и прогнозирует увеличение сброса воды в нижний бьеф реки. Это может привести к повышению уровня реки Оби выше опасных отметок.

В результате есть вероятность подтопления садово-дачных участков, расположенных в пойменной части реки.

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