Вторая волна паводка приближается к Новосибирску

Мэрия Новосибирска предупреждает о повышении уровня воды в реке Обь и Обском водохранилище.
– Возможно подтопление дач и садов, расположенных в пойме реки, – говорится в сообщении мэрия Новосибирска.
За последние сутки уровень воды в реке Обь в районе Новосибирска увеличился на 3 сантиметра и сейчас составляет 347 сантиметров.
Верхне-Обское бассейновое водное управление ожидает, что приток воды в водохранилище возрастёт, и прогнозирует увеличение сброса воды в нижний бьеф реки. Это может привести к повышению уровня реки Оби выше опасных отметок.
В результате есть вероятность подтопления садово-дачных участков, расположенных в пойменной части реки.
Ранее редакция сообщала о том, что в селе под Новосибирском опровергли видео с утонувшими домами.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru