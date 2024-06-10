За неделю произошло 119 пожаров в Новосибирской области

За неделю, с 3 по 9 июня, в Новосибирской области произошло 119 пожаров. 68 из них — горение сухой травы и мусора.
— Из непригодной для дыхания среды пожарные спасли пять человек в жилом секторе, — сообщает МЧС по Новосибирской области.
Один из таких случаев произошёл в ночь на 10 июня в Первомайском районе Новосибирска. В 02:37 там загорелся расселённый двухэтажный дом на улице Физкультурной. В течение трёх часов пожар площадью 120 квадратных метров был полностью ликвидирован.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать неоправданного риска для своей жизни и имущества.
Ранее редакция сообщала о том, что пожарные локализовали пожар на складе ГСМ в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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