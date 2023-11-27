Стало известно по какой цене будут покупать жилье для льготников в Новосибирске

Утвержден норматив стоимости квадратного метра на I полугодие 2024 года и показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации. Соответствующий приказ размещен на сайте федерального Минстроя. В среднем по России он составит 97 547 рублей, в Новосибирской области — 107190 рублей. Напомним, по этой цене выкупаются и строятся квартиры, которые предоставляются льготным категориям граждан, в том числе детям-сиротам, многодетным и прочим очередникам. Эта же цена учитывается при расселении ветхих и аварийных домов.

Судя по приказу Минстроя, в Сибири по самой дорогой цене власти готовы выкупать квадрат в Республике Тыва — 120683 рублей, на втором месте Алтайский край — 114202 рубля, на третьем Новосибирская область, а на четвертом Иркутская — 101333 рубля.

Напомним, на третий квартал 2023 года Минстрой утверждал среднероссийский норматив в размере 93457 рубля за квадрат. В Новосибирской области он был на уровне 106644 рубля. То есть квадрат для выкупа подорожал в регионе чуть более чем на 500 рублей. Согласно данным ЕРЗ, на 1 октября средняя цена на новостройки в Новосибирске составляла 120 тысяч рублей за кв. м. С начала года она выросла на 6,9%, за сентябрь — на 1%. Для сравнения: в Красноярском крае рост с начала года составил 13,8%, за месяц — 2,1% (до 117 тысяч рублей за «квадрат»), в Томской области — 13% и 4% соответственно (124 тысячи рублей), в Кемеровской — 14% и 2% (до 101 тысячи рублей), в Алтайском крае — 14% и 3% (до 103,8 тысячи рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске.