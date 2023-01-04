В Новосибирской области запущен проект «Земля для туризма»

Росреестр запустил в Новосибирской области пилотный проект «Земля для туризма», целью которого является вовлечение земли в туристический оборот, подписано соответствующее соглашение между ведомством и правительством региона.

Подходящие для размещения туристических объектов земельные участки будут отображены на публичной кадастровой карте Росреестра для реализации возможности доступа к информации об указанных земельных участках и территориях неограниченного круга лиц, в том числе потенциальных инвесторов.

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