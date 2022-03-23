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Как оформить банковскую карту за границей

  • 23/03/2022, 17:47
Как оформить банковскую карту за границей
Историями путешественников, которые уже попытались (удачно или не очень) оформить карты заграничных банков, поделился сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Напомним, в марте платёжные системы Visa и Mastercard ввели ограничения для россиян: держатели таких карт теперь не могут пользоваться ими за границей, оплачивать иностранные онлайн-сервисы и покупки в зарубежных интернет-магазинах. Платёжная система «Мир» под санкциями, и ситуация с ней точно такая же. Причём на территории России карты Visa и Mastercard без проблем будут работать до истечения срока их действия, так что на повседневной жизни ограничения особо не скажутся.

Армения

Есть несколько банков, где иностранцам открывают счёт и карту. В каждом свои условия и тарифы. Так, в Ameriabank счёт открывают только при долгосрочной аренде жилья. В Unibank и Id Bank подход проще: потребуется российский загранпаспорт, выписка из банка РФ за последние несколько месяцев, анкета с указанием источника доходов и рода занятий.

В Unibank дорогое обслуживание: 50 000 драмов (12 500 руб.) в год. Id Bank существенно дешевле: 12 000 драмов в год (~2553 руб.) + открытие счёта 12 000 драмов и 8000 драмов — комиссия за карту (всего около 5000 руб.).

— Очереди большие. На ресепшен уточнил условия — говорят, открывают русским по загранпаспорту и при наличии справки о доходах либо справки с работы. Для этого подошёл bank statement из приложения Сбера (это выписка о движении средств на счету за последние три-четыре месяца) — отчёт переслал сотруднику банка на электронную почту. Также нужно заполнить анкету с вопросами о том, кто ты и чем зарабатываешь, — рассказывает Максим Писарев, переводчик.

Заявку на открытие счёта рассматривают 1–3 рабочих дня. Если одобрят, нужно прийти и подписать договор, заплатить за открытие основного счёта (в драмах, евро, долларах или рублях). Привязать к карте дополнительный счёт в другой валюте стоит ещё 2000 драмов (500 руб.). Комиссия за снятие всегда и везде 3,5%, за внесение на счёт иностранной валюты — 0,5%. В армянских банкоматах Id Bank внесение наличных драмов бесплатно. Можно совершать переводы с российских карт через приложение IdPay.

Карту выдают в течение ещё 1–3 рабочих дней. Итого после первого визита в банк надо ждать примерно неделю.

Грузия

Крупные надёжные банки в Грузии, которые открывают счета иностранцам, — Credo и TBC Bank.

— Очереди в Credo очень большие. Процесс занимает около получаса, но не все операторы работают на открытие счёта, поэтому есть риск провести в отделении весь день. Просят паспорт и данные: местный номер телефона; местный адрес проживания и адрес по прописке в РФ (но у меня почему-то их не попросили, хотя я предложила); род деятельности; размер дохода; откуда будут поступления (в моём случае их устроило, что я временно безработная, но планирую в будущем удалённую работу на компанию США/Европы); семейное положение и состав семьи. Эта информация никак не проверяется, но слышала пару случаев, что просили рабочий контракт. Самостоятельно ничего заполнять не нужно, только подписать заявление. Тут же дают логин и пароль от личного кабинета, — делится Лиля Х., продакт-менеджер. — После открытия счёта просят пополнить его минимум на 30 лари (около 1000 руб.) — это учитывается как стоимость выпуска карты. Счёт мультивалютный, можно открыть в лари, долларах, евро или рублях. Обслуживание — 1 лари (~30 руб.) в месяц и ещё 1 лари за уведомления. Неименную карту при наличии выдают сразу в отделении, именную изготовят и доставят в выбранное отделение в течение 5 дней.

Следует иметь в виду, что правила открытия счёта и получения карты меняются сейчас очень быстро. Например, на днях я слышала, что в Credo стали просить трудовой договор или справку с работы для открытия счёта, добавляет Лиля.

Турция

— Мы прочитали в местных телеграм-чатах, что можно открыть счёт и получить карту турецкого банка без вида на жительства или крупного депозита. Я завёл специальный налоговый номер на официальном сайте и пришёл в отделение Ziraat Bank в Анталье, —говорит Вадим, IT-специалист. — Счёт мне оформить не дали — сказали, что нужен договор аренды, а выписки с сервисов бронирования не подходят. Как я понял, это чисто вопрос удачи: договор могут и не спросить, причём даже в соседнем окошке в одном отделении. Если же договор на руках есть, то открыть счёт Ziraat Bank в проще простого.

Латвия

Здесь можно создать кошелёк и получить европейскую карту без открытия полноценного счёта. Для этого подойдёт Wise (ранее Transferwise) — эстонский сервис по переводу средств между валютными счетами. К нему подключены около 50 валют и 40 стран, в которых они представлены.

— Если вы остались в Европе без карты, только с наличными, то в Wise можно получить физическую карточку и сделать себе счёт, а с помощью друзей пополнять его и после оплачивать срочные покупки, — отмечает Александр Воробьёв, главный редактор тревел-проекта Perito.

Что надо сделать:

  1. Регистрируетесь на сайте Wise, скачиваете приложение. Гражданство я указал российское, а вот адрес проживания дал в европейской стране, где сейчас нахожусь.
  2. Сразу же создаётся виртуальная карточка, её можно добавить в Apple Pay (с Google не проверял), но предварительно надо сбросить настройки телефона и выставить одну из европейских стран. Я выбрал Францию.
  3. Физическая карточка стоит €6, и вот тут первая засада: оплатить её самостоятельно вы не сможете ни с одной карты, придётся попросить о помощи друзей с европейской картой. €6 не возвращают.
  4. Карточку я оплатил 9 марта, приехала она в одну из стран Балтии 15-го числа. Бросили прямо в почтовый ящик.
  5. Чтобы получить доступ к полноценному счёту, надо закинуть на него депозит €20. Тут снова потребуется помощь друга: он пополнит счёт, а вы отдадите наличкой.
  6. Всё работает, можно платить, пополнять и принимать.

Существуют определённые риски. Это не полноценный счёт, а так называемый эрзац, поэтому старайтесь вашими транзакциями не вызывать подозрений. Тратьте и пополняйте понемногу, не держите большие суммы на счету. Wise внимательно и оперативно отслеживает подозрительные транзакции и сразу же запрашивает подтверждение перечисления денег или бумажное подтверждение вашего права на пребывание в стране (счета за коммуналку и подобное). Заблокировать аккаунт тоже могут, поэтому не стоит закидывать на счёт крупные суммы.

В целом Wise идеально подходит только для срочных покупок (авиа- или автобусных билетов и подобного).

Узбекистан

В Узбекистане можно открыть счёт в долларах или евро и получить к нему карту. Для этого иностранцу нужна временная регистрация — её дают при заселении в отель. При аренде квартиры тоже обязательно нужно требовать официальное оформление — за его отсутствие в Узбекистане сурово карают.

— С регистрацией и своим загранпаспортом идёте в банк. Я отправился в Kapitalbank — по моим впечатлениям, наиболее цифровизированный и современный банк в стране, —рассказывает Тимур Юсупов, главный редактор Туту Сюжетов. — В банке электронная очередь. На операции с картами передо мной было около 30 человек. Работает несколько окошек, в итоге от входа в банк до оператора прошло 40 минут. Для оформления нужны только загранпаспорт и регистрация, можно даже на пару дней. Предлагаются карты четырёх систем: UzCard и Humo — в сумах, Visa — в долларах, Mastercard — в евро.

По словам Тимура Юсупова, стоимость оформления самой простой карты Mastercard — $2,5 Visa — $5. При этом ещё есть какой-то «страховой депозит» — сумма, которая автоматом спишется со счёта при открытии. С Mastercard списывают €10, с Visa — $5.

Выпуск карт в национальной валюте существенно дешевле, страховых депозитов нет. За Humo берут $1, за UzCard — $3. Их Тимур советует тоже завести — они пригодятся, например, для переводов через Binance, так как переводы оттуда всё равно идут в сумах. Оформление занимает около 15 минут. Вам на подпись дадут 5 или 6 бумажек и отправят домой. Его карты сделали за день, к вечеру следующего дня обе были готовы. Чтобы забрать карту, вновь нужно будет отстоять очередь.

— У Kapitalbank есть удобное приложение Apelsin, через которое можно оплачивать кучу всего, пополнять баланс мобильника, перекидывать день с карты на карту и т.д. Ещё тут можно открыть виртуалки — их открытие и обслуживание бесплатное, — советует Тимур Юсупов.

Материал предоставлен сервисом поездок и путешествий Туту.ру

Фото: pixabay.com — TheDigitalWay

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Туту.ру оформление банковская карта


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