Срыв сроков сдачи Первомайского сквера — имиджевый удар для мэрии Новосибирска

— Это имиджевый удар для муниципалитета, когда в центре города в установленные сроки при хорошем финансировании не соблюдены сроки и не завершается строительство объекта, — заявил на пресс-конференции в ТАСС прокурор города Новосибирска Роман Сивак.

Он подчеркнул, что мэру города Анатолию Локтю было внесено представление и виновные привлечены к ответственности.

Прокурор города добавил, что в настоящее время Центральной прокуратурой города проводится уголовно-процессуальная проверка в отношении как подрядчика, так и заказчика (МКУ «Горзеленхоз»).

— Безусловно мы дадим оценку и тем людям, которые должны были контролировать сроки соблюдения исполнения контрактов. Их там было два: один занимался укладкой плитки, второй — озеленением и освещением. Ко второму, претензий меньше, нежели к первому. Мы видели фотографии в соцсетях, видим ситуацию. Даем уже уголовно-процессуальную оценку. Люди должны за это ответить — отметил Роман Сивак.

Напомним, о том, что в Новосибирске планируется реновация Первомайского сквера стало известно еще в 2021 году. Весной 2023 года муниципалитет заявил, что реновация – план этого года. На время ремонта сквер закрыли для посещения горожан. В апреле объявили первый аукцион по выбору подрядчика. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе. Завершить работы подрядчик должен до середины октября. Однако, в октябре мэр Новосибирска сообщил о переносе сроков завершения ремонта сквера на 2024 год.

Ранее редакция сообщала, что в Первомайском сквере Новосибирска начали сносить Park Cafe.