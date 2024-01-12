Организаторов наркопритона задержали полицейские в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска полицейские совместно с бойцами Спецназа «Гром» задержали организаторов наркопритона.

По информации правоохранителей, 35-летний мужчина и его 44-летняя сожительница предоставляли свою квартиру для употребления наркотиков местными жителями. Полицейскими установлено, что в качестве оплаты завсегдатаи наркопритона делились «дурью» с хозяевами квартиры.

— В ходе обысковых мероприятий оперативниками было изъято оборудование для употребления наркотических средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Так же известно, что задержанные оба ранее судимы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Болотнинском районе Новосибирской области сотрудниками регионального ФСБ были задержаны двое безработных иностранцев с мефедроном на 110 миллионов рублей.