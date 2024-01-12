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Дебютный выпуск облигаций погасил нефтетрейдер Нафтатранс плюс из Новосибирска

  • 12/01/2024, 10:43
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Дебютный выпуск облигаций погасил нефтетрейдер Нафтатранс плюс из Новосибирска
Компания впервые вышла на биржу с ценными бумагами в 2019 году.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» погасил дебютный выпуск биржевых облигаций, говорится на сайте раскрытия информации. Напомним, выпуск объемом 120 млн рублей был размещен в 2019 году.

Как поясняет финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал», в обращении остается еще четыре действующих выпуска компании, общим первоначальным объемом размещения — 1,1 млрд руб.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2023 года нефтетрейдер ООО ТК «Нафтатранс плюс» увеличил продажи на 37% — до 9,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании при этом выросла на 26% — до 154 млн рублей.

«Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ. В июне 2023 года стало известно, что компания заходит на рынок придорожного сервиса. основатель компании Олег Головня также зашел в девелопмент и строит проект премиум-класса «Бестужевский бульвар».

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2023 году Нафтатранс плюс купил нефтебазу в Новосибирске. 

Фото пресс-службы компании «Нафтатранс плюс»

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации Нафтатранс плюс «Юнисервис Капитал»


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