Дебютный выпуск облигаций погасил нефтетрейдер Нафтатранс плюс из Новосибирска

ООО ТК «Нафтатранс плюс» погасил дебютный выпуск биржевых облигаций, говорится на сайте раскрытия информации. Напомним, выпуск объемом 120 млн рублей был размещен в 2019 году.

Как поясняет финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал», в обращении остается еще четыре действующих выпуска компании, общим первоначальным объемом размещения — 1,1 млрд руб.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2023 года нефтетрейдер ООО ТК «Нафтатранс плюс» увеличил продажи на 37% — до 9,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании при этом выросла на 26% — до 154 млн рублей.

«Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ. В июне 2023 года стало известно, что компания заходит на рынок придорожного сервиса. основатель компании Олег Головня также зашел в девелопмент и строит проект премиум-класса «Бестужевский бульвар».

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2023 году Нафтатранс плюс купил нефтебазу в Новосибирске.