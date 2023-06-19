Организаторы Динотерры в Кузбассе все-таки заменили Диану Арбенину и Марию Зайцеву

Диана Арбенина и Мария Зайцева (еx 2Маши) не будут выступать на Международном научно-популярном фестивале «Динотерра» (6+), который состоится в деревне Шестаково (Чебулинский округ, Кемеровская область) с 23 по 25 июня. Таким образом, хэдлайнерами мероприятия станут Клава Кока, Сергей Лазарев и Юлия Савичева.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Telegram-канале написала, что ее выступление 24 июня на фестивале не состоится.

— Классно? Спасибо, Кузбасс! — написала исполнительница.

Она также приложила скрин переписки с организаторами мероприятия, в котором организаторы мероприятия объяснили, что вынуждены отказаться от сотрудничества, так как им «настоятельно не рекомендовали проведение концерта «Ночных снайперов» на территории муниципалитета».

Напомним, изначально Диана Арбенина и Мария Зайцева были запланированы как основные хедлайнеры мероприятия, но жители региона выступили против их выступления в социальных сетях, после чего организаторы изменили список участников.

Концерты группы «Ночные снайперы» отменяются в России один за другим. Среди них запланированное на 14 апреля выступление артистки в Чебоксарах. Власти города напомнили, что Диана Арбенина осудила СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт «Ночных снайперов» и в Пятигорске, который должен был состояться 8 июня. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.

На фестивале «Дикотерра» будет работать 12 площадок, 500 команд примут участие в игре в квиз, состоится 32 научно-популярных лекции и 7 познавательных экскурсий, 20 исследовательских институтов расскажут участникам о своей работе под открытым небом.

Ранее редакция сообщала, что жители Кузбасса против выступления Дианы Арбениной и Марии Зайцевой на Динотерре.