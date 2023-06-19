На неделю перед Днем города в центре Новосибирска закроют парковку

С полночи 18 июня и до утра 28 июня будет закрыта парковка на площади Ленина. Эта площадка уже огорожена, на ней начали возводить сцену.
24 июня запрещается парковка транспорта
с 7.30 до 23.30:
– на ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
– на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.
с 8.00 до 17.00:
– на парковке перед зданием по адресу: ул. Челюскинцев, 11.
с 8.00 до 21.00:
– на парковке перед зданием по адресу: ул. Ленина, 7.
с 10.00 до 23.59:
– на парковке перед зданием по адресу: Красный проспект, 38.
с 14.00 до 22.00:
– перед центральным входом в парк «Арена».
25 июня:
с 00.00 до 23.59:
– на парковке перед зданием по адресу: Красный проспект, 38.
с 6.00 до 19.00:
– на парковке перед зданием по адресу: ул. Восход, 15;
– на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова;
– на межквартальном проезде на участке от ул. Кирова до здания № 27, стр. 2 на ул. Кирова;
с 7.30 до 23.30:
– на ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
– на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
с 8.00 до 23.30:
– на техническом проезде на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания по ул. Обской, 2;
– на техническом проезде на участке от дома № 4 по ул. Добролюбова до Михайловской набережной;
с 13.00 до 22.00:
– перед центральным входом в парк «Арена».
26 июня
с 00.00 до 6.00 на парковке перед зданием по адресу: Красный проспект, 38.
Напомним, с 20 июня на трех муниципальных парковках в Новосибирске отменяется бесплатное время стоянки, на остальных оно сокращается в два раза.
Ранее редакция сообщала какие улицы в Новосибирске будут перекрыты на День города.
Фото Infopro54
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