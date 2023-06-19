На неделю перед Днем города в центре Новосибирска закроют парковку

С полночи 18 июня и до утра 28 июня будет закрыта парковка на площади Ленина. Эта площадка уже огорожена, на ней начали возводить сцену.

24 июня запрещается парковка транспорта

с 7.30 до 23.30:

– на ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

– на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.

с 8.00 до 17.00:

– на парковке перед зданием по адресу: ул. Челюскинцев, 11.

с 8.00 до 21.00:

– на парковке перед зданием по адресу: ул. Ленина, 7.

с 10.00 до 23.59:

– на парковке перед зданием по адресу: Красный проспект, 38.

с 14.00 до 22.00:

– перед центральным входом в парк «Арена».

25 июня:

с 00.00 до 23.59:

– на парковке перед зданием по адресу: Красный проспект, 38.

с 6.00 до 19.00:

– на парковке перед зданием по адресу: ул. Восход, 15;

– на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова;

– на межквартальном проезде на участке от ул. Кирова до здания № 27, стр. 2 на ул. Кирова;

с 7.30 до 23.30:

– на ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

– на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

с 8.00 до 23.30:

– на техническом проезде на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания по ул. Обской, 2;

– на техническом проезде на участке от дома № 4 по ул. Добролюбова до Михайловской набережной;

с 13.00 до 22.00:

– перед центральным входом в парк «Арена».

26 июня

с 00.00 до 6.00 на парковке перед зданием по адресу: Красный проспект, 38.

Напомним, с 20 июня на трех муниципальных парковках в Новосибирске отменяется бесплатное время стоянки, на остальных оно сокращается в два раза.

Ранее редакция сообщала какие улицы в Новосибирске будут перекрыты на День города.