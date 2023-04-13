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Основатель «Черкизово» может заняться гостиничным бизнесам в Республике Алтай

  • 13/04/2023, 16:49
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бутик-отеля с небольшим количеством номеров
Игорь Бабаев планирует строительство бутик-отеля с небольшим количеством номеров.

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев может заняться гостиничным бизнесом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, в начале апреля он учредил в Республике Алтай ООО «Отель Кебезень Резорт». Генеральным директором этой компании является бывший член правления группы «Черкизово» и ее акционер (0,092%) Юрий Дячук.

По словам источника «Интерфакс», новая компания — это личный проект Бабаева. Он предусматривает строительство бутик-отеля с небольшим количеством номеров. Масштабирование проекта не планируется.

— Алтай был выбран потому, что Игорь Бабаев на протяжении уже многих лет проводит там много времени, любит этот регион, видит в нем большой потенциал для развития, в том числе туризма, — сказал он.

Бабаев в настоящее время не является акционером группы «Черкизово». Этот бизнес продолжают его сыновья — Сергей и Евгений Михайловы.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с основателем российского агрохолдинга «Черкизово» Игорем Бабаевым ранее посетили объекты производственного комплекса «Алтайский бройлер» в Зональном районе и Бийске. На встрече обсуждались темпы реализации масштабного инвестпроекта холдинга по развитию птицеводческого кластера. По оценке Игоря Бабаева, Алтайский край имеет «сумасшедшие возможности с точки зрения земельных богатств, с точки зрения близости к Китаю», поскольку экспорт сейчас приобретает «громадную значимость».

 

Ранее редакция сообщала о том, что аукцион по участку медных руд в Республике Алтай не состоялся.

Фото: pixabay.com — hshotels 

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Республика Алтай

Теги : строительство бутик-отеля Отель Кебезень Резорт основатель «Черкизово»


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