Регионам могут расширить права в сфере предоставления бесплатных участков земли

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому субъекты РФ получат право устанавливать перечень профессий, дающих право на получение в безвозмездное пользование с последующим оформлением в собственность земельных участков, пишет ТАСС.

В соответствии с проектом закона, предлагается предоставить право субъектам РФ устанавливать перечень профессий, работа граждан по которым на определенной территории позволит им получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, это один из способов решения проблемы недостатка квалифицированных кадров в небольших городах и поселениях.

— Принятый сегодня законопроект позволит предоставить возможность воспользоваться данной мерой поддержки еще и гражданам, которые имеют рабочие профессии, также весьма востребованные в ряде регионов, — уточнил Гаврилов.

Ранее редакция сообщала, что Госдума приняла закон, упрощающий для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов.

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