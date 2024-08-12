Основатели красноярской сети «Светофор» планируют выйти в Малайзию

Основанная в Красноярске сеть Svetofor Group, планирует выйти на рынок Малайзии. Об этом сообщила The Edge Malaysia Weekly. По данным издания, группа ждет согласования от Министерства внутренней торговли и стоимости жизни страны, чтобы начать работу.

Источники издания рассказали, что уже группа больше года присматривается к малазийскому рынку розничной торговли, и планирует открыть магазины в Ипохе, Пераке и долине Кланг.

Формат магазинов и бренд, под которым Svetofor Group будет работать в Малайзии, пока не известны. Источники The Edge Malaysia Weekly не исключают, что российская компания пойдет на другие рынки Юго-Восточной Азии.

Источник также сообщил The Edge, что компания Partner Retail Sdn Bhd обратилась к потенциальным поставщикам для поставки товаров в ее магазины. Акционерами компании являются Сергей Шнайдер (79%), Андрей Шнайдер (15%) и Яковлев Валерий (6%). Еще одна компания, зарегистрированная на семью Шнайдер, — Trade Project Sdn Bhd, начала размещать объявления о найме персонала.

— В настоящее время в Малайзии супермаркеты, как правило, предлагают более дорогие продукты в атмосфере высокого класса. Если цены могут быть ниже, учитывая дисконтную природу, Svetofor может составить конкуренцию местным сетям, особенно в текущей ситуации высокой инфляции, — приводит издание слова генерального директора и главного консультанта по недвижимости ExaStrata Solutions Sdn Bhd Адзмана Шах Мохд Ариффина (экс- директор по расширению Carrefour Malaysia).

Svetofor Group основана в 2009 году братьями Сергеем и Андреем Шнайдерами, а также их матерью Валентиной Шнайдер. Работает в сегменте жесткий дискаунтер или складской супермаркет. На российском рынке представлена брендами «Светофор» и «Маяк». В Европе — MERE.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 36 супермаркетов «Светофор» и 7 гипермаркетов низких цен «Маяк».

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