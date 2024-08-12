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Уволить нового директора МУП САХ потребовала прокуратура у мэра Новосибирска

  • 12/08/2024, 09:29
Автор: Ольга Кирсанова
Уволить нового директора МУП САХ потребовала прокуратура у мэра Новосибирска
Александр Южаков возглавляет несколько коммерческих организаций, что запрещено законом.

Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву с с требованием о расторжении трудового договора с новым директором МУП «Спецавтохозяйство». Причиной стало нарушение закона о противодействии коррупции.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и установило, что на должность  руководителя МУП «САХ» назначен Александр Южаков, который на момент назначения в нарушение запретов и ограничений, установленных действующим законодательством, также являлся руководителем четырех и учредителем пяти коммерческих организаций.

— Поскольку новый руководитель принят на должность с нарушением требований закона, заместитель прокурора области внес представление мэру Новосибирска с требованием о расторжении трудового договора с руководителем данного предприятия, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

По данным Seldon.Basis, Александр Южаков является директором ООО «111 РУС», ООО «101РУС», ООО «111 РУ», ООО «Запсибзолото», учредителем ООО «111 РУС», ООО «101РУС», ООО «111РУ», ООО «РГС», ООО «Запсибзолото».

Напомним, Южаков был назначен на должность директора МУП «Спецавтохозяйство» 17 июля этого года. Его предшественник, Андрей Зыков, проходит по уголовному делу по обвинению в присвоении и растрате бюджетных миллионов. На время следствия его заключили под стражу и отправили в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти опровергли информацию о лишении «Спецавтохозяйства» статуса регионального оператора в Новосибирской области.

Источник фото: официальный сайт МУП «САХ/автор Николай Кривич

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : прокуратура нарушение закона мэр Новосибирска МУП «САХ» коррупция Александр Южаков


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