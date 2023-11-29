Основные способы борьбы с бессонницей назвала эксперт

Невролог, сомнолог Кадрия Валеева в беседе с Москва 24 рассказала, что регулярные занятия спортом, аутогенные тренировки, а также отказ от кофеина и алкоголя обязательно помогут справиться с бессонницей.

При этом она уточнила, что бессонницей принято считать состояние, когда человек не может заснуть в течение 30 минут и более, часто просыпается ночью и долго не может провалиться обратно в сон, а также встает раньше запланированного времени. Между тем сон у него поверхностный, после которого отдохнувшим практически невозможно почувствовать себя отдохнувшим.

Если так продолжается более трех месяцев, значит это уже острая бессонница, причиной которой может скрываться за острыми заболеваниями различных органов и систем.

Зачастую бессонница возникает из-за стресса, тревоги, циркадных расстройств или неправильного образа жизни. Чтобы при таких условиях наладить сон, важно уделить проводить антистрессовые мероприятия: это могут быть аутогенные тренировки или дыхательные упражнения. Не исключается и применение безрецептурных успокоительных препаратов.

Врач советует регулярно заниматься спортом по 45 минут в день: бегать, ходить, плавать. И полностью исключить употребление кофеина и алкоголя.

Кроме того, спать лучше всего, соблюдая определенный режим, то есть ложиться и просыпаться в одни и те же часы каждый день, даже в выходные и праздники. А также отказаться от дневного сна, подчеркнула Валеева.

Если соблюдать рекомендации, сон может восстановиться за две-три недели. В противном случае следует обратиться к врачу, иначе бессонница может стать хронической, предупредила сомнолог.

Ранее редакция сообщала, что хирург назвала второй подбородок симптомом опасных болезней.