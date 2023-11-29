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Новосибирский перевозчик сократит время на ремонт автобусов

  • 29/11/2023, 10:00

Цель предприятия – оптимизировать работу службы ремонта, что поможет ускорить выход транспорта на линию.

Новосибирский перевозчик сократит время на ремонт автобусовМуниципальное казённое предприятие города Новосибирска «Новосибгортранс» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Цель предприятия – оптимизировать работу службы ремонта, что поможет ускорить выход транспорта на линию.

МКП «НГТ» ­– крупное транспортное предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками. Парк насчитывает порядка трехсот пассажирских автобусов, предприятие обслуживает более 30 городских, междугородних и международных маршрутов. По итогам 2022 года количество перевезенных пассажиров превысило 21 миллион.

Внедрять бережливые технологии на предприятии начнут с цеха ремонта и технического обслуживания подвижного состава. В нём сотрудники проводят плановое техобслуживание и текущий ремонт автобусов.

«Наше предприятие активно развивается: недавно мы подняли зарплаты, за счет средств, которые зарабатываем, улучшаем техническое оснащение. Следующий шаг: с помощью нацпроекта оптимизировать работу ремонтно-механических мастерских. Перевозка пассажиров и, естественно, наша выручка зависят от того, как автобусы будут выходить на линию, насколько быстро и качественно они будут ремонтироваться и как быстро наши службы будут устранять сходы с линии. Мы планируем, что наш парк автобусов будет расти и необходимо, чтобы ремонтная служба работала слажено», – отмечает директор МКП «НГТ» Роман Дронов.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО команда предприятия проведет диагностику производственного процесса, выявит потери и предложит варианты оптимизации работы. Также на результат повлияют перераспределение нагрузки на сотрудников, грамотная организация рабочего пространства, экономия времени на перемещении материалов. После оптимизации работы службы ремонта на предприятии начнут внедрять бережливое производство и в других подразделениях.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Регионы: Новосибирcк

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР


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