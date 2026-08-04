Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

Бесплатные консультации по вопросам маркетингового сопровождения деятельности проводятся в центре «Мой бизнес» совместно Комитетом по маркетингу «ОПОРА РОССИИ» и АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» для представителей ИП и ООО.
Эксперты помогут:
- оценить текущее продвижение бизнеса;
- разобраться с позиционированием и упаковкой бренда;
- скорректировать маркетинговую стратегию;
- определить эффективные каналы привлечения клиентов;
- найти новые точки роста проекта или компании.
Главная цель консультации — не просто дать общие советы, а предложить практические рекомендации, которые можно применить именно в вашем бизнесе.
разработка маркетинговой стратегии и планов;
Темы консультаций:
- разработка рекламной кампании, дизайна;
- разработка и продвижение средств индивидуализации товара, работы, услуги и иного обозначения;
- организация системы сбыта продукции (товаров, работ, услуг);
- популяризация продукции (товаров, работ, услуг).
Если вы хотите усилить продвижение, пересмотреть маркетинг или понять, куда двигаться дальше, оставляйте заявку на консультацию.
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