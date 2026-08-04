Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

Бесплатные консультации по вопросам маркетингового сопровождения деятельности проводятся в центре «Мой бизнес» совместно Комитетом по маркетингу «ОПОРА РОССИИ» и АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» для представителей ИП и ООО.

Эксперты помогут:

оценить текущее продвижение бизнеса;

разобраться с позиционированием и упаковкой бренда;

скорректировать маркетинговую стратегию;

определить эффективные каналы привлечения клиентов;

найти новые точки роста проекта или компании.

Главная цель консультации — не просто дать общие советы, а предложить практические рекомендации, которые можно применить именно в вашем бизнесе.

разработка маркетинговой стратегии и планов;

Темы консультаций:

разработка рекламной кампании, дизайна;

разработка и продвижение средств индивидуализации товара, работы, услуги и иного обозначения;

организация системы сбыта продукции (товаров, работ, услуг);

популяризация продукции (товаров, работ, услуг).

Если вы хотите усилить продвижение, пересмотреть маркетинг или понять, куда двигаться дальше, оставляйте заявку на консультацию.

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