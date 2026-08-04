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Бизнес

Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

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Эксперты оценят текущую ситуацию с позиционированием компании и ее продукции, а также помогут найти новые точки роста

Бесплатные консультации по вопросам маркетингового сопровождения деятельности проводятся в центре «Мой бизнес» совместно Комитетом по маркетингу «ОПОРА РОССИИ» и АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» для представителей ИП и ООО.

Эксперты помогут:

  • оценить текущее продвижение бизнеса;
  • разобраться с позиционированием и упаковкой бренда;
  • скорректировать маркетинговую стратегию;
  • определить эффективные каналы привлечения клиентов;
  • найти новые точки роста проекта или компании.

Главная цель консультации — не просто дать общие советы, а предложить практические рекомендации, которые можно применить именно в вашем бизнесе.

разработка маркетинговой стратегии и планов;

Темы консультаций:

  • разработка рекламной кампании, дизайна;
  • разработка и продвижение средств индивидуализации товара, работы, услуги и иного обозначения;
  • организация системы сбыта продукции (товаров, работ, услуг);
  • популяризация продукции (товаров, работ, услуг).

Если вы хотите усилить продвижение, пересмотреть маркетинг или понять, куда двигаться дальше, оставляйте заявку на консультацию.

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Фото: magnific.com/ Автор: magnific

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса маркетинг консультации

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В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Автор: Оксана Мочалова

После аномально снежной зимы, установившей 120-летний рекорд, власти Новосибирска объявили аукцион на создание комплексной схемы снегоудаления, которая должна изменить подход к зимнему содержанию дорог. Согласно опубликованной документации, новая схема охватит более 2700 участков дорожной сети во всех районах города. От центральных проспектов до отдалённых микрорайонов — для каждой территории определят график очистки и приоритеты в уборке и вывозе снежных масс. Специалистам также предстоит проанализировать оптимальные маршруты для техники, рассчитать необходимое количество ресурсов, а также предложить эффективные решения для складирования и утилизации снега.

Максимальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа 2026 года. Работа разделена на два этапа: первый (включающий общую характеристику дорог, климатический анализ и разработку стратегии уборки) должен быть сдан к 15 октября, второй (посвящённый расчёту ресурсов и рекомендациям по организации службы содержания) — к 25 декабря 2026 года.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Автор: Юлия Данилова

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 10,5 тысяч квартир общей площадью 788,8 тысяч кв. метров. На 36% меньше, чем за первое полугодие 2025, говорится в докладе Новосибирскстата. При этом населением за счет собственных и заемных средств построено 415 тысяч кв метров жилья, на 44% меньше, чем годом ранее.

При этом по информации сайта ЕРЗ, за январь-июнь 2026 года в многоквартирных домах в Новосибирской области введено 349 тысяч квадратных метров, из них 161,7 тысяч — с нарушением сроков.

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Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая

4 августа на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай состоялось совещание по развитию туристической отрасли. Его провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В совещании принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На Алтае Сбер реализует проект комплексного развития территории. Для «Манжерока» и региона в целом это означает современный аэропорт в Горно-Алтайске, новые гостиницы, канатные дороги, автомобильные и горнолыжные трассы, туристическую и развлекательную инфраструктуру. Одни объекты уже сданы в эксплуатацию, другие продолжают строиться.

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В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Автор: Юлия Данилова

С 2028 года в России запускается новый федеральный государственный образовательный стандарт в системе среднего специального профессионального образования (СПО) — подготовка специалистов для работы на 3D-строительных принтерах.

— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

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В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

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Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и подтвердил законность розыска одного из создателей строительной группы «ПТК-30» Владимира Коновалова. Ранее предприниматель, обвиняемый в масштабных махинациях с деньгами дольщиков, перестал являться по вызовам и покинул указанный им адрес. В итоге суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, а затем объявил в розыск. Аналогичная история произошла и с его сыном Антоном, который также скрылся от суда еще в начале этого года.

История уголовного преследования семьи Коноваловых началась в 2018 году. Изначально им инкриминировали мошенничество, в результате которого пострадали около 400 клиентов, а общая сумма ущерба составила 730 миллионов рублей. Позднее появилось второе дело, связанное с хищением еще 1,4 миллиона рублей у почти 900 обманутых покупателей жилья. По оценкам следствия, общий ущерб от деятельности девелоперов в итоге превысил 2,1 миллиарда рублей, что стало своего рода рекордом для региона.

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