По разные стороны баррикад: почему разошлись клиники в Новосибирске

Новосибирские медицинские организации с похожими названия — Государственный институт ФГБУ ННИИТО и частная АНО «Клиника НИИТО» — судятся много лет. Когда-то родственные организации (ФГБУ является единственным учредителем Клиники) оказались по разные стороны баррикад.

— «Клиника НИИТО» появилась в 2002 году, в сложные 2000-ные годы для того, чтобы улучшить финансовое состояние федеральной организации,— рассказал на брифинге в студии КП-Новосибирск директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин. — Тогда по российскому законодательству, федеральное учреждение заниматься коммерческой деятельностью не имело возможности. Была создана АНО (коммерческая клиника), где проводились вмешательства, и клиника могла зарабатывать.

Он уточнил, что некоммерческая по названию клиника была по сути, коммерческой составляющей Института, необходимой, чтобы приобретать оборудование и расширять объем медицинских услуг. Создание таких организаций при федеральных бюджетных учреждениях в то время было распространенной практикой.

В 2019 году между организациями произошли некие разногласия, после которых руководство Клиники и Института разошлись в целях и намерениях. Началась череда судебных разбирательств.

— В свое время создали структуру в структуре и окружили ее достаточным количеством аффилированных лиц, через которых проходили финансы, — охарактеризовал ситуацию Андрей Корыткин.

Он не стал комментировать разбирательства в арбитражном суде, подчеркнув, что «судебная система, наш арбитражный суд разберется в этом вопросе».

Напомним. в мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову. Она держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО, сотрудники АНО были уведомлены о предстоящем увольнении.

В июне суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

Андрей Корыткин считает, что одним из самых оптимальных вариантов разрешения ситуации является объединение юридических лиц.

— Что может быть проще, нужно объединить два юрлица. Это нужно было сделать до появления этих непомерных задолженностей, которые составляли на старте процедуры банкротства порядка 400 млн рублей. Сейчас это около 180 млн рублей. Объединить коллективы, урегулировать вопросы, связанные с задолженностью перед кредиторами и урегулировать требования перед сотрудниками. Большего я пожелать не могу, — отметил он.

По словам конкурсного управляющего АНО «Клиника Новосибирский НИИТО» Марии Емельяновой, на сегодняшний день в клинике работают около 400 человек.

—Фактически предложение о работе в ФГБУ смогут получить порядка 25-30 сотрудников клиники, — констатировала она. — Это связано с тем, что очень многие службы — дублирующие. Говорить о том, что возможно перевести коллектив и присоединить его — сомнительное утверждение. Расширение штата бюджетного учреждения на 400 сотрудников — мне в это верится в трудом.

Мария Емельянова подчеркнула, что позиция Клиники остается неизменной: у организации есть все предпосылки для восстановления платежеспособности.

— Можно много говорить об отношениях между организациями, о каких-то бизнес-интересах, но я считаю, что в данном случае, интересы коллектива и пациентов, должны стоять на первом месте. Очень часто поднимается вопрос, что клиника делает 7% от объема работ ФГБУ. Но мы их делаем, и делаем качественно. И у нас огромные перспективы для роста. После изучения ситуации на рынке этих услуг, могу сказать точно, что спрос на медицинскую помощь по этому профилю огромен, особенно, учитывая СВО, — отметила она.

Мария Емельянова напомнила, что до 2018 года клиника успешно развивалась в соответствии с поставленной целью. Из года в год организация выполняла поставленные задачи, участвовала в выполнении государственного задания, развивала и наращивала ресурсы. Она подчеркнула, что организация невольно стала заложником судебных разбирательств, что также повлекло за собой нарушение финансовой и производственной стабильности. Несмотря на все вышеизложенные обстоятельства клиника не переставала работать и сгенерировала прибыль за 2-ой и 3-й кварталы 2023 года.

— Я на финансовые показатели смотрю не как бухгалтер. Если взять результаты третьего квартала, а клиника под моим управлением находится с 13 июня, то у нас за этот период чистая прибыль составила чуть более 8,8 млн рублей. Если взять показатель бухучета, который выложен в открытом доступе, там на начало года убыток клиники указан 31 млн рублей, сейчас он сократился до 6,8 млн рублей. Убыток предыдущего периода гасится, а значит объективная картина свидетельствует о том, что платежеспособность клиники возможно восстановить, — отметила она.

Конкурсный управляющий констатировала, что в настоящее время в клинике не представляется возможным провести конкурсное производство в ликвидационном формате, так как значительная часть имущества клиники арестована в рамках уголовного дела.

— Процедура банкротства у нас осложнена уголовным фактором. Есть уголовное дело в отношении физлиц, в рамках которого часть имущества клиники, в том числе медицинское оборудование, является вещественным доказательством. Также вещественным доказательством признано здание, а клиника имеет долю в установном капитале собственника здания (24,1%). Это существенный актив и его судьба будет решена по итогам уголовного разбирательства. Но мне, как конкурсному управляющему невозможно в настоящее время распорядиться имуществом и реализовать его с торгов, потому что оно арестовано. Именно это и позволяет нам, находясь в конкурсном производстве, заниматься вопросами восстановления платежеспособности, — сказала она.

В ноябре 2023 году конкурсным управляющим разработан бизнес- план АНО «Клиника НИИТО» (имеется в редакции), исходя из возможной полной загрузки организации (в настоящее время показатель загрузки составляет 35-65%). Согласно документу, на 2024 год целевой показатель выручки клиники определен ориентировочно в размере 856 млн рублей. При отраслевой рентабельности в 20%, валовая прибыль может составить 171,2 млн рублей по оптимистическому прогнозу.

Ранее редакция сообщала, что конкурсный управляющий Клиники НИИТО подал заявление на возмещение убытков.