Остановится ―замерзнет: мужчина в шортах в -37 градусов удивил прохожих в Новосибирске

На одной из улиц города автомобилисты заметили закалённого сибиряка в одних шортах и майке. Термометр за окном настойчиво показывает –37 градусов. Об этом сообщает паблик АСт-54 в Вконтакте.

— Ничто не остановит от занятия спортом на улице, даже низкие показания на столбике термометра, — отмечается в сообщении.

На прикрепленном видео можно заметить мужчину в спортивных шортах и майке, который бодро бежит вдоль дороги.

— Он знает, что если остановится — замерзнет, — говорит оператор.

В комментариях люди начали делиться впечатлением от такого перфоманса.

— В -40 бегом не занимаются на улице, легкие выплюнешь. — Суровые сибирские мужики. — Пневмония остановит. — Проспорил!

Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирской области столбик термометра опустился ниже 43 градусов.