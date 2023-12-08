Остановится ―замерзнет: мужчина в шортах в -37 градусов удивил прохожих в Новосибирске

На одной из улиц города автомобилисты заметили закалённого сибиряка в одних шортах и майке. Термометр за окном настойчиво показывает –37 градусов. Об этом сообщает паблик АСт-54 в Вконтакте.
— Ничто не остановит от занятия спортом на улице, даже низкие показания на столбике термометра, — отмечается в сообщении.
На прикрепленном видео можно заметить мужчину в спортивных шортах и майке, который бодро бежит вдоль дороги.
— Он знает, что если остановится — замерзнет, — говорит оператор.
В комментариях люди начали делиться впечатлением от такого перфоманса.
— В -40 бегом не занимаются на улице, легкие выплюнешь.
— Суровые сибирские мужики.
— Пневмония остановит.
— Проспорил!
Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирской области столбик термометра опустился ниже 43 градусов.
Фото/видео со страницы АСТ-54 в Вконтаке
Рубрики :
Регионы:
Теги :