Новосибирск вошел в топ регионов России по росту числа покупок на маркетплейсах

В первом полугодии 2024 года жители Новосибирска совершили на 38% больше покупок на маркетплейсах по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом говорится в исследовании T-Bank eCommerce. По этому показателю активности на онлайн-площадках регион находится на четвертом месте в России.

Оборот на маркетплейсах в Новосибирске увеличился на 53% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По этой динамике регион оказался на пятом месте в России.

Как отмечают аналитики компании, в Новосибирской области в первом полугодии 2024 года лидером по оборотам среди маркетплейсов стал Ozon — его доля составляет 48% от всего объема продаж на маркетплейсах. Доля Wildberries составляет 37%, AliExpress — 4%, Мегамаркета — 3%, Яндекс Маркета — 2%.

Однако, по количеству транзакций в регионе лидирует Wildberries. На долю площадки приходится 55%, сделанных в регионе покупок, а на Ozon — 40%. На AliExpress — 3%, на Мегамаркета и Яндекс Маркет — по 1%.

При этом эксперты сервиса отмечают замедление темпов роста числа продавцов, которые выходят на маркетплейсы.

— Число селлеров настолько большое, что прирастать в несколько раз площадки уже просто физически не могут, —комментирует директор T-Bank eCommerce Илья Кретов. — Несмотря на то, что ежемесячно на площадки выходят по 15-20 тысяч новых продавцов, жесткая конкуренция буквально выживает наиболее слабых и неподготовленных. Кроме того, маркетплейсы ужесточают правила для селлеров, повышают штрафы и вводят комиссии. Это усиливает отток продавцов с онлайн-площадок и вынуждает их либо искать альтернативные платформы среди нишевых маркетплейсов и интернет-магазинов, либо и вовсе закрывать собственный бизнес.

По данным маркетплейса Ozon, на страницах новосибирской витрины площадки сегодня собрано почти 20 тысяч наименований от 45 брендов. Наиболее активно на маркетплейс заходят региональные компании, работающие в таких категориях товаров, как «Товары для автомобилей и мотоциклов», «Детская одежда», «Одежда» и «Товары для дома».

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг РФ и «Мегамаркет» договорились о создании на площадке онлайн-витрин продукции местных производителей с привязкой к разным регионам России. К созданию такой витрины приступили и в Новосибирской области.