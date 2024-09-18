Острый кадровый голод в Новосибирске сменился умеренным дефицитом

В августе на рынке труда Новосибирской области сохраняется высокая конкуренция среди работодателей. На одну вакансию в регионе приходится, в среднем, 3,2 резюме (здоровое соотношение спроса и предложения на рынке труда начинается от 4-х резюме на вакансию). К таким выводам пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Рост индекса на 0,8 п.п. по сравнению с прошлым годом (в августе 2023 года он составлял 2,4) свидетельствует о положительных изменениях: переход от острого кадрового голода к умеренному дефициту.

Больше всего в регионе не хватает медиков (1,4 резюме на вакансию, в среднем), специалистов розничной торговли (1,7), кадров из сферы производства (2,1), рабочего персонала и строителей (по 2,3). Кроме того, высока конкуренция работодателей за специалистов в АПК и мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта (по 2,5), менеджеров по продажам (3,0) и водителей (3,1).

Переизбыток кандидатов наблюдается в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (19,8 резюме на вакансию при том, что верхняя граница «нормы» — 7,9 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг (13,6), «Высший и средний менеджмент» (12,4) и «Маркетинг, реклама, PR» (11,6).

Напомним, эксперты hh.ru отмечают возвращение престижа рабочих профессий в Новосибирске. Среди всех рабочих и производственных специальностей самыми престижными в Новосибирской области считают сервисных инженеров (43%), операторов станков с ЧПУ (32%), геодезистов (23%), сварщиков (20%), мастеров по ремонту оборудования (14%), автослесарей и автомехаников (также 14%).

Ранее редакция сообщала, что спрос на новых сотрудников в Новосибирской области за год упал на 7%. Больше всего сократилась потребность в административном персонале, а также в кадрах из сферы транспорта и логистики.