Осужденный должник оплатил более сотни долгов в Новосибирской области

Осужденный должник выплатил более сотни долгов в Черепаново.

Как сообщает Федеральная служба судебных приставов по Новосибирской области, жена должника попросила отменить постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, который, согласно документам, принадлежит её супругу.

После того как судебный пристав-исполнитель разъяснил супруге должника о наложении запретов и ограничений, последний погасил задолженность по 176 исполнительным производствам. Общая сумма долга составляла 464 тысячи рублей.

Во время исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Toyota Mark II.

Также выяснилось, что должник отбывает наказание в исправительном учреждении, а автомобиль он продал по договору купли-продажи.

Пристав также вынес постановление об обращении взыскания на доход осужденного.

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