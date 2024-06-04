Осужденный должник оплатил более сотни долгов в Новосибирской области

Осужденный должник выплатил более сотни долгов в Черепаново.
Как сообщает Федеральная служба судебных приставов по Новосибирской области, жена должника попросила отменить постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, который, согласно документам, принадлежит её супругу.
После того как судебный пристав-исполнитель разъяснил супруге должника о наложении запретов и ограничений, последний погасил задолженность по 176 исполнительным производствам. Общая сумма долга составляла 464 тысячи рублей.
Во время исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Toyota Mark II.
Также выяснилось, что должник отбывает наказание в исправительном учреждении, а автомобиль он продал по договору купли-продажи.
Пристав также вынес постановление об обращении взыскания на доход осужденного.
Ранее редакция сообщала о том, что 8 человек с штрафами за административные нарушение нашли на станции в Новосибирске.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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