Стало известно, в чем подозревают чиновника мэрии Новосибирска Виталия Витухина

Чиновник мэрии Новосибирска всего два дня не успел доработать до своей официальной отставки. Виталий Витухин публично заявлял, что покинет администрацию 5 июня и займется своим бизнесом. Но планы нарушили силовики, когда пришли с обыском к еще действующему руководителю.

В этот же день, как выяснилось, правоохранители «вынесли» МКУ «Ритуальные услуги» и МУП «Ритуальное хозяйство. Эксперты предполагают, что все эти визиты связаны с делом Витухина. В городе уже давно ходили слухи, что начальник департамента имел свою долю на кладбищах. Возможно, что эти разговоры не были беспочвенными.

Известно, что чиновник стал подозреваемым сразу по двум уголовным делам.

― Одно из них по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Вторая статья за превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2021 году между департаментом мэрии города Новосибирска и обществом с ограниченной ответственностью были заключены договоры на размещение и эксплуатацию торговых павильонов. Впоследствии под различными предлогами должностным лицом мэрии города ограничено право организации на осуществление предпринимательской деятельности путем направления уведомлений о расторжении договора, а также исключения мест размещения торговых объектов по этим адресам вопреки судебным решениям, вступившим в законную силу.

Сотрудник мэрии, как выяснили правоохранители, явно превышая свои должностные полномочия, принял решение об отчуждении муниципального имущества, а именно земельных участков и зданий аффилированным юридическим лицам. Прокуратурой была проведена проверка законности отчуждения этого имущества на сумму более 50 млн рублей, принадлежащего МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», расположенного на кладбище «Заельцовское».

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

В Новосибирске за последние месяцы это далеко не первое задержание. Силовики плотно взялись за «чистку» кабинетов чиновников разных уровней власти.

Ранее редакция сообщала, что были задержаны директор ПЛП и глава Корпорации развития региона Александр Зырянов. Их подозревают во взятке в 9,5 млн рублей от владельцев двух строительных компаний. Они, кстати, тоже попали под статью, так как за вознаграждение получили неконкурентное право на заключение с ПЛП сразу нескольких договоров.