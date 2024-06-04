Грузоперевозчики жалуются на огромные очереди у логопарка Ozon в Новосибирске

Проблемы с очередями к складам Ozon, на которые жалуются грузоперевозчики других городов России, докатились до Новосибирска. Читатель Infopro54 сообщил редакции, что ждал отгрузки товара в логопарк Ozon в районе села Толмачево более трех суток.

— Я привез груз в фуре из Красноярска. По плану выгрузка была 30 мая, четверг, а фактически разгрузили 2 июня в 4 часа утра. Насколько я знаю, такая ситуация продолжается довольно долго, причем в двух городах: Новосибирске и Екатеринбурге, — рассказал Infopro54 дальнобойщик Максим Ф. — Самое плохое, что нет никаких условий для такого длительного ожидания. Туалетов нет, мусорных баков нет, точек общепита нет. На территории комплекса автомат по продаже бутербродов и воды, а ближайшие населенный пункт ― в 15 км. Мне привозили еду друзья, которые проезжали мимо, чайник есть в машине, где я спал, а мусор все выкидывают, где придется.

Собеседник редакции рассказал, что в очереди на разгрузку ежедневно стоят около 150-200 машин. Фура из Екатеринбурга, по его словам, ждала очереди около 7 суток.

На сайте 2 ГИС редакция нашла комментарий Владимира З. от 31 мая, где он жестко высказывается по поводу работы логопарка Ozon в Новосибирске и говорит о том, что простои на выгрузке доходят до 7 суток. Он также пишет, что нет парковки, и фурам приходится стоять на обочинах, где придется.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко подтвердил Infopro54, что грузоперевозчики жалуются на проблемы с разгрузкой в логопарке Ozon в Новосибирске. Правда, по его словам, речь идет о задержке менее суток.

— Член нашей ассоциации, который ежедневно поставляет в логопарк товар, отмечает, что во временные лоты разгрузка не укладывается. Простои доходят до 7 часов, — говорит он.

В распоряжении редакции есть видео с места разгрузки машин. По словам автора видео, в кадре количество машин небольшое, но в одни ворота очередь на сдачу груза составляет 6 машин.

— Визуально кажется мало, но на самом деле это не на один час, а очень надолго, — поясняет предприниматель.

Алексей Москаленко отмечает, что у членов новосибирской ассоциации выстроилась хорошая коммуникация с Ozon:

— Мы на связи с коллегами из маркетплейса. Они в курсе проблемы и уже выводят на склад дополнительный персонал, чтобы устранить очередь. Надеемся, что скоро ситуация разрешится.

В пресс-службе Ozon редакции Infopro54 также сообщили, что в курсе ситуации.

— Мы уже увеличили число работников объекта — темпы приема товаров на склад постепенно растут. На сроках доставки товаров ситуация не сказалась: за последний месяц 8 из 10 заказов в Новосибирске мы доставили покупателям вовремя, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией.

Напомним, с середины мая на проблемы с разгрузкой у склада Ozon жаловались дальнобойщики в Екатеринбурге, а покупатели ― на массовый перенос сроков доставки и отмену заказов. Дальнобойщики в комментариях E1.RU высказывали версию, что проблемы с разгрузкой могли возникнуть с антимигрантскими рейдами и массовым увольнением иностранных сотрудников, работавших на складах.

— Логистика, наравне с многими другими отраслями экономики, которые нуждаются в массовом персонале, часто испытывает нехватку кадров. Ситуация в Екатеринбурге не связана с проверками надзорных органов. За последний месяц в результате четырех проверок на процедуру установления личности были направлены меньше 1% работников склада, — отмечали в пресс-службе Ozon в ответ на запросы СМИ Екатеринбурга.

В компании также отмечали, что оплачивают транспортным компаниям-партнерам все время, которое водители находятся в рейсе, включая простои. В ситуации, сложившейся в Екатеринбурге, в компании также обещали оплатить подрядчикам время простоя до момента отгрузки.

Ранее редакция рассказывала о том, что в конце мая за неделю из Новосибирской области уехали около 6 тысяч мигрантов.