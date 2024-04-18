Предпринимательница из Новосибирска заплатила более 355 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака

Судебные приставы взыскали с бизнесвумен из Новосибирска штраф за незаконное использование товарного знака. 42-летняя предпринимательница незаконно занималась продажей брендовой одежды. Проверка коммерческой деятельности выявила нарушение и Арбитражный суд Новосибирской области обязал женщину выплатить более 355 тысяч рублей.

— Судебные приставы уведомили предпринимательницу о возбуждении исполнительного производства и предупредили о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к ней в случае неуплаты задолженности. Должница требования проигнорировала, — рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы арестовали расчетные счета и выставлен запрет на выезд должницы за пределы РФ. Позже в частном секторе Заельцовского района был обнаружен и арестован принадлежащий должнице автомобиль BMW X6. Только после этого, бизнесвумен оплатила штраф и исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей за несвоевременное погашение долга

Напомним, иски о нарушении исключительных прав на товарные знаки поступают в Арбитражный суд довольно часто, и по статистике удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев.

В начале 2024 года представители модных зарубежных брендов подали иски о взыскании компенсаций за нарушение исключительного права на их товарные знаки в Арбитражный суд Новосибирской области.

По нескольку исков подали марка ножей Wenger (семь исков), Леви Страусс энд Ко. (Levi Strauss & Co.), Кельвин Кляйн Трейдмарк Траст, Нью Бэлэнс Атлетик, а также PUMA SE (Пума СЕ). Их представителем является московская фирма «Бренд Монитор Лигал».

Суммы исковых требований варьируются от 50 тыс.рублей до 300 тысяч рублей.

Самый крупный иск был подан за нарушение исключительных прав на товарный знак PUMA. 15 февраля суд взыскал в пользу компании компенсацию в 1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Союзмультфильм подал 48 исков к новосибирским предпринимателям в 2024 году.