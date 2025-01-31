От бумеров до зумеров: как отличаются кредитные привычки разных поколений

ВТБ провёл анализ платежной дисциплины своих клиентов по поколениям. Исследование показывает, что бэби-бумеры остаются наиболее надёжными заемщиками, а представители поколения X быстрее всех справляются с задолженностью.

Бэби-бумеры (1946-1964 гг.):

На протяжении последних лет бэби-бумеры демонстрируют высокую платёжную ответственность: по итогам 2024 года их доля в займах составила 15%, а в числе просроченных задолженностей – 10%. Они также отличаются быстротой в погашении долгов, закрывая беззалоговые кредиты в среднем за 14 дней. Однако, несмотря на свою дисциплинированность, эта группа часто прибегает к банкротству, которое составляет 17% от общего объёма просроченной задолженности, что является наивысшим показателем среди всех поколений. Это может быть обусловлено упрощённым процессом внесудебного банкротства для старшего возраста.

Поколение X (1965-1983 гг.):

«Иксы» являются активными заемщиками, оформив в прошлом году 43% всех кредитов. Они также хорошо справляются с платежами: их доля в просроченной задолженности на 4% ниже, чем в займах. При этом 13% их долгов также связано с банкротством. Тем не менее это поколение является одним из самых надёжных плательщиков беззалоговых кредитов, погашая просрочку в среднем за 12 дней.

Миллениалы (1984-2000 г.р.):

Считаются одной из самых активных групп в экономике и имеют возможность брать кредиты на крупные покупки. Однако они чаще испытывают трудности с выплатами по займам. Согласно данным 2024 года, их доля в кредите составляет 40%, а в сумме просроченной задолженности — 43%. Они реже подают на банкротство по сравнению с представителями поколений Х и бэби-бумеров; прошедший год показал, что их доля составила лишь 10% от всей просрочки. Закрытие задолженности по беззалоговым кредитам у миллениалов занимает в среднем 16 дней.

Зумеры (2001-2010 г.р.):

Доля зумеров в общей просрочке банка продолжает расти, хотя остаётся незначительной, увеличившись с 3% до 7% за прошлый год. Это связано с тем, что молодёжь начинает активно использовать кредиты и кредитные карты, часто оформляя два и более кредита в разных учреждениях. Задолженность по беззалоговым кредитам они гасят дольше всего — до 20 дней. Но они реже других обращаются к банкротству, составив всего 1% от общей просрочки.

Также стоит отметить, что за последние четыре года доля женщин среди заемщиков возросла с 44% до 47%, и они демонстрируют большую финансовую ответственность, составляя 40% среди должников.