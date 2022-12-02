Томские перевозчики настаивают на повышении цен в общественном транспорте

Перевозчики обратились к мэрии Томска с предложением о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте с начала 2023 года не менее, чем на четыре рубля. Об это говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Этот вопрос обсуждался на ежегодной встрече представителей администрации и компаний-перевозчиков. По их словам, оплату за проезд в маршрутном и электротранспорте необходимо повысить до 28 рублей, вечерний (после 21 часа) — до 35 рублей. Такое предложение перевозчики объясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, а также ссылаются на практику других российских городов, где уже повышен или планируется повысить тариф.

По словам начальника департамента городского хозяйства Руслана Абасова, к решению по этому вопросу необходимо подойти взвешенно и не допустить резкого скачка цен.

Напомним, я 1 января 2023 года вырастут цены за проезд в Барнауле. В середине декабря проезд подорожает в новосибирском метро – на 3 рублей до 30 рублей. Также с середины декабря, скорее всего. Вырастут цены на проезд в общественном транспорте города — также до 30 рублей.

Ранее редакция сообщала, что 72% новосибирских перевозчиков находятся на грани выживания.