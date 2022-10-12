Рекламодателям

От комфортного «стандарта» до эксклюзивного «бизнеса»: где в Новосибирске большой выбор квартир?

  • 12/10/2022, 12:06
новостройки в Новосибирске
В портфеле ГК «Расцветай» — более 4000 квартир. Это жилье как бизнес-класса, так и категории «стандарт». Стоимость квартир — от 2,6 млн рублей.

«Расцветай на Красном» масштабный проект ГК «Расцветай».

«Расцветай на Красном» и «Сакура-парк». Эти жилые комплексы отличает выгодная локация — центр города со всеми преимуществами, которые дает проживание вблизи театров, крупных торговых центров, станций метро, городских парков, медицинских и образовательных учреждений.

Дом ALMOND отвечает всем критериям бизнес-класса. Покупатели оценят квартиры с террасами, потолки 3,3 метра и лобби, выполненное из премиум-материалов

 

недвижимость купить

Пятиметровые потолки и великолепный интерьер лобби Дома ALMOND создают атмосферу роскоши и респектабельности.

 

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Просторные трехкомнатные квартиры в сданном проекте «Расцветай на Шамшиных» подойдут тем, кто хочет организовать жизнь семьи в одной локации — престижные школы, две станции метро, Центральный парк, одним словом, в распоряжении жителей этого комплекса — вся богатая инфраструктура центра Новосибирска.

недвижимость купить

Просторные трехкомнатные квартиры в сданном проекте «Расцветай на Шамшиных» подойдут тем, кто хочет организовать жизнь семьи в одной локации.

 

«Расцветай на Обской» — уже сданный проект ГК «Расцветай». Уютный двор, прогулки по Михайловской набережной, развитая социальная и транспортная инфраструктура делают этот проект востребованным среди тех, хочет как как можно скорее въехать в новое жилье.

купить недвижимость

Камерный, благоустроенный «Расцветай на Обской» будет комфортен для всей семьи.

Особого внимания в линейке предложений «Расцветая» заслуживают жилые комплексы дочернего бренда «Акация». Жемчужиной «Акации» можно назвать квартал «Сосновый бор», расположенный на берегу Оби. Квартиры в этом проекте подойдут тем, кто хочет каждый день наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.

купить недвижимость

Жители квартала «Сосновый бор» могут наслаждаться прогулками на благоустроенной набережной.

Кварталы «Акация на Игарской» и «Цветной бульвар» — проекты комплексной застройки по принципу «города в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха.

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска в Санкт-Петербург, застройщик предлагает «Расцветай в Янино». Квартал расположен в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Жилой комплекс возводится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станций метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

купить недвижимость

Для жителей «Расцветай Янино» будет создан променад.

 

Приобретая квартиру в ГК «Расцветай», вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика, на некоторые проекты действует программа субсидированной ипотеки.

 

купить недвижимостьЦентр продаж квартир ГК «Расцветай»:
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

канал Яндекс-Дзен

Телеграм-канал

 

 

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Сакура», ООО СЗ «Астра», ООО «СЗ «Лаванда», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Ирис». Проектные декларации: наш.дом.рф

Банки-партнеры: АО Банк «ДОМ.РФ» ; ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк» и др.

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»

211

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске надежный застройщик купить недвижимость


Спецоперация на Украине

Новосибирский депутат пополнил ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине
11/10/22 18:29
На переправе в Крыму задействовано уже четыре парома
11/10/22 13:48
Глава Баганского района Новосибирской области уходит добровольцем в зону спецоперации
11/10/22 9:30
тарифы на капремонт

Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

На обсуждение этого вопроса на профильном комитете ушло менее 5 минут.
Читать статью >>
разработки в аграрной отрасли

В Новосибирской области появится агробиотехнопарк

Это позволит активнее внедрять в производство научные разработки областного АПК.
Читать статью >>
цены на зерно

Цены на зерно продолжают падать

Новосибирские депутаты решили подключать коллег из других регионов Сибири для стабилизации ситуации с ценами на зерновом рынке.
Читать статью >>
ремонт дорог, иски к подрядчикам

Мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам

Компании затягивают сроки ремонта дорог, дожидаясь, пока закончится гарантия.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

12/10/2022, 13:03

Новосибирцы «прокачали» ЗАГСы города

12/10/2022, 12:51

Экс-депутат Колыванского райсовета исчез в неизвестном направлении

12/10/2022, 12:47

В Новосибирской области появится агробиотехнопарк

12/10/2022, 11:30
Популярное

Nissan уходит из России

11/10/2022, 17:07

На переправе в Крыму задействовано уже четыре парома

11/10/2022, 13:48

Иностранные браузеры могут перестать отображать сайты из РФ

11/10/2022, 13:32

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Кредитный рейтинг Банка «Левобережный» подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruA-

11/10/2022, 17:20

Более 200 тысяч пользователей ВТБ установили самоограничения с начала октября в своем мобильном приложении

11/10/2022, 16:40

«Ростелеком Бизнес»: личный рабочий кабинет всегда рядом

11/10/2022, 10:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска