В Новосибирской области появится агробиотехнопарк

В правительстве Новосибирской области готовится заявка на создание инфраструктурной площадки для внедрения научных разработок в аграрной отрасли в производство. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-губернатора Ирину Мануйлову. Данный проект реализуется в рамках инициативы правительства РФ «Аграрная наука – шаг в будущее АПК».

— Данный проект прорабатывается правительством области в лице отраслевых министерств — министерства науки и инновационной политики и министерства сельского хозяйства — в рамках деятельности «СибБиоНОЦ» («Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». — Ред.), — цитирует вице-губернатора пресс-служба областного правительства. — Агробиотехнопарк, который будет создан на базе Сибирского научного центра агробиотехнологий РАН, фактически станет инфраструктурой для реализации проектов компаний «СибБиоНОЦа».

В настоящее время дорожная карта проекта уже подготовлена и согласована профильными подразделениями — правительством региона, департаментом координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России и Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий (СФНЦА) РАН. В перспективе предстоит определить площадку под строительство агробиотехнопарка, оснастить её необходимыми инженерными коммуникациями, определить основные научно-производственные направления и подготовить предложения по предоставлению льгот и преференций для будущих резидентов агробиотехнопарка.

По информации правительства Новосибирской области, «СибБиоНОЦ» в Новосибирской области работает по двум основным направлениям: аграрному и медицинскому. Система НОЦов в РФ была запущена для повышения эффективности деятельности в сфере науки и технологий. Программа деятельности «СибБиоНОЦ» утверждена губернатором Новосибирской области — руководителем наблюдательного совета центра в мае 2021 года. В настоящее время в программу включено несколько десятков мероприятий.

Напомним, в Новосибирской области планировали создать кластер сельхозмашиностроения.

Ранее редакция сообщала о планах по строительству инфраструктуры промышленно-логистического парка.