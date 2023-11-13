Учеников школы пришлось эвакуировать из-за разлитой ртути под Новосибирском

Всех учеников школы в поселке Железнодорожный эвакуировали из-за разлитой ртути. Случай произошел на прошлой неделе. Об этом сообщил начальник МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
По его словам, в школе было обнаружена разлившаяся ртуть. Поэтому всех детей пришлось эвакуировать.
— Занятия в школе были переведены в дистанционный режим. Проведены работы по демеркуризации помещений, — говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС добавили, что пока не могут сказать из-за чего случился разлив.
Орлов также отметил, что в пятницу, 10 ноября, проведена проверка Роспотребнадзором, превышения содержания ртути в школе не выявлено.
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Фото: Freepik — vecstock
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