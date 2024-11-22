Росавиация раскрыла причину приостановки полетов на Airbus A320neo компанией S7

Росавиация сообщила, что российских авиакомпании приостановили полеты судов Airbus A320neo на неопределённое время. Причина — сложная эксплуатация двигателей Pratt & Whitney.

— Инновационные решения, заложенные при создании двигателя, привели к большой отзывной кампании этих силовых установок по всему миру и, как следствие, к невозможности их эксплуатации без выполнения дополнительных проверок…, — сообщила пресс-служба Росавиации «Коммерсанту». — Эксплуатация Airbus A320neo c двигателями Pratt & Whitney в России дополнительно осложнена беспрецедентным внешним санкционным давлением.

Также в Росавиации уточнили, что в нашей стране очень высокие стандарты в области безопасности полетов, в соответствии с которыми «в небо должна подниматься только исправная авиатехника».

Ранее редакция Infopro54 сообщала, что новосибирская авиакомпания S7 приостановила полеты на 31 из 39 судов Airbus возрастом от трех до семи лет. Простаивают именно те модели самолетов, которые оснащены проблемными двигателями Pratt & Whitney, произведенными в США. А это более трети парка перевозчика. Среди простаивающих —восемь А321neo, которые стоят с 2023 года. Из 31 A320neo тогда же встали пять. Еще 18 А320neo, согласно Flightradar24, постепенно выводились в резерв в период с января по сентябрь этого года и сейчас находятся в базовых для перевозчика аэропортах Домодедово и Толмачево.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с аэропорта Толмачево семь миллионов рублей за птицу в двигателе.