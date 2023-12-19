Каток открылся в парке около нового ЛДС Новосибирска

Новый каток открылся в парке «Арена» в Новосибирске. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем телеграмм-канале.

Каток работает по будням с 11 до 22 часов, а в выходные и в праздники с 10 до 22 часов.

С прейскурантом цен можно ознакомиться на сайте Дирекции городских парков.

Напомним, что карта «Новый год» появилась на геоинформационном портале «Мой Новосибирск». На данный момент на карту нанесены: 33 елочных базара, где в скором времени развернется торговля новогодними деревьями и лапником, 13 катка и 45 хоккейных коробок.

Ранее редакция сообщала о том, что каток открылся в Центральном парке Новосибирска.