Каток открылся в парке около нового ЛДС Новосибирска

Новый каток открылся в парке «Арена» в Новосибирске. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем телеграмм-канале.
Каток работает по будням с 11 до 22 часов, а в выходные и в праздники с 10 до 22 часов.
С прейскурантом цен можно ознакомиться на сайте Дирекции городских парков.
Напомним, что карта «Новый год» появилась на геоинформационном портале «Мой Новосибирск». На данный момент на карту нанесены: 33 елочных базара, где в скором времени развернется торговля новогодними деревьями и лапником, 13 катка и 45 хоккейных коробок.
Ранее редакция сообщала о том, что каток открылся в Центральном парке Новосибирска.
Фото со страницы вице-мэр Новосибирска Анны Терешковой в Телеграм
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