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Отчет мэра в декорациях детсадовского утренника

Евгения Серегина, корреспондент информационно-аналитического бизнес-портала Infopro54.ru:
  • 10/02/2022, 14:05

Новости Новосибирска— Если кто подзабыл, то буквально через считанные дни депутатам горсовета предстоит заслушать и утвердить (или не утвердить) отчет мэра о проделанной за год работе, об устранении полученных замечаний, о соответствии неким критериям. Помните, как год назад оппозиция, подобно одному из персонажей Зощенко, за полгода «готовящегося к таинству бракосочетания», буквально засыпала соцсети и СМИ заявлениями о тотальном недоверии, о постановке «неуда», о куче малых и больших городских проблем. Параллельно активисты-общественники, блогеры и прочие лидеры общественных мнений замеряли едва ли не каждую дырку на дороге, едва ли не каждый сугроб, отслеживали едва ли не каждого поскользнувшегося в гололед пешехода. Некоторые под камеру мужественно преодолевали снежно-ледяные преграды, о чем гордо сообщали в постах и стримах.

Что сейчас? По большому счету тишина. Не сказать, что полная: если посмотреть страницы городских политиков, общественников, то движ увидеть можно. Кто-то рассказывает о перспективах возможной застройки на той или иной территории, кто-то отчитывается о работе на округе и так далее. Но все это большей частью локально, точечно. Так же, по сути, локально, точечно неделей ранее, перед отчетами, депутаты задавали вопросы главам районов, вице-мэрам: вывоз снега в одном районе, строительство школы в другом…

А что глобально? Если судить по данным отчетов, то, конечно, какие-то задачи решить удалось, какие-то — нет, кто-то из чиновников провел работу наш прошлогодними «ошибками», кто-то — нет, одни хорошо отчитались, другие — не очень, третьи серединка на половинку. Однако атмосферы возможной революции на предстоящей отдельной сессии от пополнившей свои ряды оппозиции не наблюдается. Затишье — и в стане партий власти, годом ранее реализовавших целую операцию по недопущению вопросов неугодных. Возможно, стороны пока не раскрывают карты. Да и зачем это сейчас им? Все уже сделано (или так совпало) за каждую из сторон. Чем сейчас занята вся городская и не только прогрессивная общественность, до этого стоявшая в авангарде борьбы за все хорошее против всего плохого: против латания изношенных труб за счет повышенных тарифов, против не вывезенного вовремя снега, против бездомных собак? А вся прогрессивная общественность сейчас с пеной у рта обсуждает не более чем сценарий предновогоднего утренника для отдельного детсада, максимум — районного ДК: ребята-зверята возле елки соревнуются за звание символа года, выполняя задания Деда Мороза и блистая талантами: кто лучше прочитает стишок, споет песенку, вырежет снежинку. И вот это все, что обычно нормальному человеку может быть интересно только на протяжении, наверное, первых пяти лет жизни, обсуждает на полном серьезе целых хор взрослых дядь и теть — политиков и политологов, блогеров и журналистов, экспертов муниципального и федерального уровня. Справедливо ли победила Обезьянка, а не Мишка и не Котик? Не нахитрила ли походя Лисичка-сестричка? Не махнула ли хвостиком некстати Мышка-норушка? Нет ли колдовства Бабки Ежки? А что об этом нам расскажет Зайчик-попрыгайчик, а Лягушка-квакушка?

Граждане, вы это все серьезно? Надеюсь, что нет. И если это хитрый план перед отчетом мэра со стороны одной из сторон, неважно какой, аплодисменты стоя.

Фото со страницы спикера в Facebook

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : политика общество город власть


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