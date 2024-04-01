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Отчим школьницы, от которого она родила, обжаловал приговор суда в Новосибирске

  • 01/04/2024, 15:41
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Отчим школьницы, от которого она родила, обжаловал приговор суда в Новосибирске
Мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу, которую он растил с 2-х лет.

Сибиряк, изнасиловавший свою 14-летнюю падчерицу и получивший за это срок, не согласился с приговором суда.

Инцидент произошел в конце 2022 года. Виктор*, растивший дочь своей сожительницы Екатерины* с двухлетнего возраста, в одну из ночей напал на нее и изнасиловал. После этого девочка забеременела, а мать, узнавшая, кто отец ребенка, сдала мужа полиции. Через две недели после ареста Лена* родила дочку.

Доволенский районный суд приговорил насильника к 8 годам колонии строгого режима. Однако Виктор решил обжаловать приговор и подал апелляцию.

— В настоящее время дело направлено в Новосибирский областной суд, — сообщила Infopro54  пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Подробности чудовищной истории читайте в материале Infopro54.

*Имена героев изменены.

Источник фото: freepik.com/автор–freepik

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : школьница родила от отчима приговор изнасилование несовершеннолетней апелляция


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