Отчим школьницы, от которого она родила, обжаловал приговор суда в Новосибирске

Сибиряк, изнасиловавший свою 14-летнюю падчерицу и получивший за это срок, не согласился с приговором суда.

Инцидент произошел в конце 2022 года. Виктор*, растивший дочь своей сожительницы Екатерины* с двухлетнего возраста, в одну из ночей напал на нее и изнасиловал. После этого девочка забеременела, а мать, узнавшая, кто отец ребенка, сдала мужа полиции. Через две недели после ареста Лена* родила дочку.

Доволенский районный суд приговорил насильника к 8 годам колонии строгого режима. Однако Виктор решил обжаловать приговор и подал апелляцию.

— В настоящее время дело направлено в Новосибирский областной суд, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Подробности чудовищной истории читайте в материале Infopro54.

*Имена героев изменены.