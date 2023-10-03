Школьницу, порезавшую одноклассницу под Новосибирском, поместили в психбольницу

Новосибирский районный суд по ходатайству следователя СК отправил 14-летнюю школьницу, подозреваемую в покушении на убийство одноклассницы, на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Девочку поместили в специализированный медицинский стационар закрытого типа на 30 дней. За это время специалисты проверят семиклассницу на вменяемость.

Правоохранители изучили социальные сети подростка и пока не заметили ничего сверхъестественного. Девочка, как и многие в ее возрасте, увлекается аниме, снимает видео для Тик-Тока и дурачится в разноцветных париках. Правда, еще в 2020 году подозреваемая назвала себя куклой убийцей и активно примеряла образ киногероя Джокера.

После произошедшего при обыске в квартире подростка было найдено несколько канцелярских ножей, одним из них она искромсала свою одноклассницу.

Между тем, в Кудряшовской школе, где училась семиклассница, не замечали за ней какой-то особой агрессии.

― Вероника* обучалась по специальным условиям, которые создаются для детей с ограниченными возможностями, но в целом это никак особо не выделялось из общего образовательного процесса, ― пояснили в школе.

Как удалось выяснить Infopro54, ранее девочка уже проходила экспертизу. Правда она была не судебная. В результате психолого-медико-педагогическая комиссия выявила у подростка задержку психического развития. Именно поэтому она училась по особой программе.

Напомним, днем 1 октября, Вероника заманила свою одноклассницу Марианну * в Кудряшовский бор и с особой жестокостью искромсала ее канцелярским ножом. У пострадавшей множественные глубокие порезы лица, шеи, груди и рук. Истекающую кровью подругу садистка бросила умирать в лесу, а сама спокойно уехала домой. Марианна смогла по мобильному телефону позвонить в службу спасения. Девочку обнаружили в лесу и передали медикам. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь. Сейчас школьница находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней».