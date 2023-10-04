В России дефицит рабочего и обслуживающего персонала

Осенью сокращение числа активных резюме и рост количества вакансий в стране может продолжиться. Такую тенденцию на рынке труда предсказали участники сессий конференции hh.ru «HR-Digital 2023», передает цифровое издание «Ъ».

Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина уточнила, что больше всего не хватает рабочего и обслуживающего персонала — транспорт, розничная торговля, производство, строительство. Кроме того, усиливается дефицит «белых воротничков» (офисных работников).

Большинство граждан теряют интерес к поиску новой работы, так как удовлетворены нынешним местом работы и сомневаются, что на рынке труда существуют варианты лучше.

Подобный настрой соискателей в совокупности с рекордным спросом на рабочую силу в экономике может привести к усложнению найма для компаний.

Однако от данной ситуации могут выиграть HR-специалисты — из-за кадровых проблем компании меняют свое отношение к этим подразделениям. Роль HR-департаментов в структуре предприятий будет расти, уверены эксперты.

Ранее редакция сообщала, что клининговую компанию в Новосибирске заставили подписать договоры с 1400 сотрудниками.