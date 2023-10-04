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Приговор Александру Асееву устоял в апелляции

  • 04/10/2023, 16:02
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Приговор Александру Асееву устоял в апелляции
Экс-председатель СО РАН осужден за мошенничество в особо крупном размере: ему дали 4 года условно.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева, похитившего у государства более 45 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Ранее Советский районный суд осудил его за совершение  мошенничества в особо крупном размере.

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Экс-глава СО РАН Александр Асеев подал апелляционную жалобу

 — Суд установил, что виновный, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Академии наук, в нарушение жилищного законодательства организовал заключение с ним договора найма жилого помещения — коттеджа, площадью более 600 кв метров, расположенного в Советском районе г. Новосибирск, а также производство работ по его реконструкции, убедив сотрудников Академии наук в том, что жилое помещение будет  использовано им в качестве представительской  резиденции, — напоминает прокуратура. — Далее виновный с целью хищения организовал фиктивную регистрацию по месту жительства в указанном коттедже  своей дочери, на основании подложных  документов добился признания за ней права собственности на указанный объект недвижимости в судебном порядке и его регистрацию.

Осужденному  назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно со штрафом в размере 500 000 рублей.  Коттедж приговором суда постановлено вернуть его законному владельцу — Российской Федерации, сохранен арест, наложенный на данное имущество, до исполнения приговора в указанной части.

Ранее редакция сообщала о том, что академика Асеева могут лишить звания «Почетный житель Новосибирска». 

Фото Анны Гурьяновой

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество Александр Асеев


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