Приговор Александру Асееву устоял в апелляции

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева, похитившего у государства более 45 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Ранее Советский районный суд осудил его за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно со штрафом в размере 500 000 рублей. Коттедж приговором суда постановлено вернуть его законному владельцу — Российской Федерации, сохранен арест, наложенный на данное имущество, до исполнения приговора в указанной части.

Ранее редакция сообщала о том, что академика Асеева могут лишить звания «Почетный житель Новосибирска».