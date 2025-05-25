В Новосибирске участились поджоги мусорных контейнеров

В Новосибирске вандализм в отношении мусорных контейнеров стал настоящей проблемой. Специалисты «САХ» отмечают, что за эту весну количество доступных контейнеров сократилось на десятки. В городе уже не хватает этих важных объектов для поддержания чистоты. Эксперты опасаются, что ситуация будет ухудшаться.

В Новосибирске за последнее время произошло несколько случаев возгорания мусорных контейнеров. Вот неполный список адресов: улица Сибиряков-Гвардейцев, 63; улица 25 лет Октября, 28; Восход, 14; Титова, 10; Селезнёва, 26/1; Есенина, 59; Добролюбова, 14; Никитина, 3; Зыряновская, 125%; Николая Островского, 120.

Эксперты считают, что в некоторых случаях причиной пожара стал непотушенный окурок. Однако многие инциденты явно были актами вандализма.

— Часто хулиганят подростки, «угоняя» контейнеры с контейнерной площадки. Начинают их катать, куда-то закатывают — как следствие, контейнерная площадка остается без контейнера. Начинаются школьные каникулы, у детей становится больше свободного времени, и мы предполагаем, что контейнеры для отходов будут исчезать и гореть еще чаще. Также мы знаем о случаях, когда контейнеры увозили на дачу, чтобы хранить перегной, например. От количества контейнеров на контейнерных площадках напрямую зависит санитарное состояние города и области, к тому же любой контейнер — это чья-то собственность, — рассказала Ольга Любенко, начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО АО «САХ».

По мнению экспертов «САХ», в Новосибирске не хватает мусорных контейнеров на площадках. Причина в том, что горожане занижают количество прописанных людей, чтобы снизить квартплату. Из-за этого контейнеры исчезают и горят. На оставшихся появляются высокие «шапки» из мусора.

Для защиты контейнеров нужно:

Не складывать мебель, шины, оконные рамы. Из-за этого контейнеры ломаются.

Составить разговор с курящими соседями и родителями детей.

Оборудовать контейнерную площадку скатами. Они защитят колеса.

Сделать навес для контейнеров. По практике, контейнеры под крышей редко привлекают внимание злоумышленников.

Если во дворе работает система видеонаблюдения, можно развернуть камеры так, чтобы площадка тоже попадала в зону видимости.

Ранее редакция сообщала о том, что за нарушение режима противопожарного режима оштрафованы почти 250 новосибирцев. Усиленное патрулирование частных домов и дачных обществ продлится до 12 мая.