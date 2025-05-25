В Новосибирске участились поджоги мусорных контейнеров

В Новосибирске вандализм в отношении мусорных контейнеров стал настоящей проблемой. Специалисты «САХ» отмечают, что за эту весну количество доступных контейнеров сократилось на десятки. В городе уже не хватает этих важных объектов для поддержания чистоты. Эксперты опасаются, что ситуация будет ухудшаться.
В Новосибирске за последнее время произошло несколько случаев возгорания мусорных контейнеров. Вот неполный список адресов: улица Сибиряков-Гвардейцев, 63; улица 25 лет Октября, 28; Восход, 14; Титова, 10; Селезнёва, 26/1; Есенина, 59; Добролюбова, 14; Никитина, 3; Зыряновская, 125%; Николая Островского, 120.
Эксперты считают, что в некоторых случаях причиной пожара стал непотушенный окурок. Однако многие инциденты явно были актами вандализма.
— Часто хулиганят подростки, «угоняя» контейнеры с контейнерной площадки. Начинают их катать, куда-то закатывают — как следствие, контейнерная площадка остается без контейнера. Начинаются школьные каникулы, у детей становится больше свободного времени, и мы предполагаем, что контейнеры для отходов будут исчезать и гореть еще чаще. Также мы знаем о случаях, когда контейнеры увозили на дачу, чтобы хранить перегной, например. От количества контейнеров на контейнерных площадках напрямую зависит санитарное состояние города и области, к тому же любой контейнер — это чья-то собственность, — рассказала Ольга Любенко, начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО АО «САХ».
По мнению экспертов «САХ», в Новосибирске не хватает мусорных контейнеров на площадках. Причина в том, что горожане занижают количество прописанных людей, чтобы снизить квартплату. Из-за этого контейнеры исчезают и горят. На оставшихся появляются высокие «шапки» из мусора.
Для защиты контейнеров нужно:
Не складывать мебель, шины, оконные рамы. Из-за этого контейнеры ломаются.
Ранее редакция сообщала о том, что за нарушение режима противопожарного режима оштрафованы почти 250 новосибирцев. Усиленное патрулирование частных домов и дачных обществ продлится до 12 мая.
Источник фото: АО «САХ» в Телеграм
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