«Отец ― по барам, мать – по окопам»: новосибирский артист задолжал 2 млн алиментов своей дочери

Хрупкая сибирячка, психотерапевт из Новосибирска Алена Махова уже второй год ездит в служебные командировки на Донбасс. Отважную женщину не пугают звуки разрывающихся снарядов, прилеты ракет по городу и раненые тела погибших бойцов. Практически на передовой женщина оказывает психологическую помощь штурмовикам, разведчикам и другим военным. Порой, рискуя жизнью, она сама пытается сделать лучше жизнь других. Сейчас совместно со специалистами Минобороны Алена разрабатывает программу по реабилитации военнослужащих после возвращения с фронта, а также для их семей. Но эта тяжелая и морально сложная миссия кажется женщине куда проще, чем победа над исполнительной системой. Уже много лет сибирячка не может добиться от судебных приставов активных действий по взысканию алиментов со своего бывшего мужа. Если спросить у 12-летней Сони, кто ее родители, то она без заминки ответит: «Моя мама смелая и она настоящий герой, а папа ― просто артист».

Куплет первый. Беспрецедентный

Артист, выступающий в ресторанах и барах Новосибирска, Игорь Манаев в 2018 году своим не отцовским поступком удивил всю страну. После развода мужчина решил лишить права на квартиру жену и детей. Схемы была удивительная. Манаев перечислил на счет Пенсионного фонда России почти полмиллиона рублей, пытаясь таким образом вернуть материнский капитал, который был вложен в жилье. А потом подал иск в суд о признании утраченным права пользования квартирой.

― В суде все были удивлены. Такое дело оказалось единственным в России. В итоге провернуть эту хитрую схему у бывшего мужа не получилось. Суд присудил ему выплатить нам доли от квартиры, ― вспоминает Алена.

Женщина признается, что Манаев все эти годы перечислял дочери очень скромные суммы в качестве алиментов. Не более 5 тысяч рублей. При этом он умудрялся скрывать от приставов свои реальные доходы.

Куплет второй. Конспиративный

Публичный человек, который периодически встречается во всех ресторанах города, где радует посетителей своим музыкальным творчеством, на протяжении нескольких лет прикидывался в кабинете у приставов бродячим артистом.

Сибирячка достоверно знала, что Игорь регулярно работает в известном в городе ресторане «Кадриль» и что платят ему не три копейки. С помощью юриста ей удалось убедить исполнительную систему проверить доходы бывшего мужа. Так выяснилось, что Манаев получает от 100 до 500 тысяч в месяц, но при этом не желает оплачивать положенные законом алименты. Лимит в 5 тысяч на протяжении нескольких лет его вполне устраивал.

― Получается, что отец ― по барам, а мать – по окопам. Это совершенно несправедливо. В ноябре прошлого года мне удалось добиться от приставов расчета всей задолженности с учетом фактических доходов, плюс неустойки. В итоге там вышла сумма более 2 миллионов рублей. Теперь другой вопрос ― получит ли их когда-нибудь наша дочь? Я пока не вижу никаких действенных мер к алиментщику. У него есть дача, которую можно арестовать и другое имущество ― говорит Алена Махова.

Куплет третий. Совестливый

Свою историю Алена решилась рассказать публично только потому, что рассчитывает на проявление совести и отцовских чувств у бывшего мужа, а также на то, что судебные приставы, наконец, начнут активнее работать. Она не хочет, чтобы бывший Игорь стал фигурантом уголовного дела или был ограничен в передвижениях и поездках. Она хочет мирного решения этой неприятной ситуации.

― Я уже начала действовать сама. Записала видеообращение к владельцам «Кадрили» с просьбой официально через бухгалтерию гасить его долг с зарплаты. Мне не стыдно так поступать, я никого не обманываю, своего ребенка ничего не лишаю. Наоборот, я желаю, чтобы у дочери была достойная жизнь. Если он в этом заведении поет так успешно, то пусть и припев его в виде заботы о ребенке будет достойным этих песен, ― рассуждает участница СВО.

Женщина признается, что после развода отец вообще не проявлял никаких чувств к единственной дочери, не интересовался ее увлечениями, жизнью и будущим. Он не стремится общаться с Соней и не налаживает с ней связь. Алена в какой-то момент даже подумала, что он будет только рад, если его лишат родительских прав. Но на такой шаг сибирячка пока не готова. Она еще верит в людей и пытается дать ему шанс не потерять свою дочь.

Ранее редакция рассказывала, что многодетный боец СВО полностью погасил долг по алиментам в Новосибирской области.